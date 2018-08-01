Планы на август: дешевые билеты, которые можно купить прямо сейчас 1.08.2018, 15:28

1,148

Подборка билетов подойдет для тех, кто не медлит с решениями.

Сегодня 1 августа - первый день последнего летнего месяца, как бы грустно это ни звучало. А вы все еще не были в отпуске, хотя очень хочется? Tio.by сделал подборку, но она подойдет для тех, кто не медлит с решениями: в большинстве случаев билеты нужно брать прямо сейчас. Итак, куда можно улететь, уехать и уплыть дешево в августе? Для начала давайте посмотрим, что предлагают лучшие друзья белорусского путешественника - Wizz air и Ryanair. Мы верим, что в кармане у белоруса всегда найдется паспорт с шенгеном!

ГЕРМАНИЯ: БЕРЛИН, КЁЛЬН ИЛИ ДОРТМУНД ОТ 45 ЕВРО

Вариантов дешево улететь в Германию — масса. Особенно если вы планируете поездку примерно за месяц. Можете позволить себе сорваться посреди недели, чтоб купить пару плиток в музее-магазине Ritter Sport и погулять по Александерплац? Для вас есть суперварианты. В 20-х числах августа можно улететь в Берлин из Вильнюса с Ryanair по цене от 16,3 евро.

Удобный вариант — на недельку: Вильнюс-Берлин на 23 августа и обратный билет на 30 августа стоят одинаково — по 22,5 евро. Улететь из Вильнюса в Кельн можно за 23,5 евро: такая цена есть на 29 августа. Дешево вернуться получится 12 сентября — за 25,5 евро.

"Целых две недели в Германии - что там делать?", - спросите вы. На самом деле, у Кёльна шикарное расположение, так что вам открыты дороги в Дюссельдорф, а при наличии неплохого бюджета — в Люксембург и различные города Бельгии и Нидерландов.

Wizz air предлагает дешево слетать в Дортмунд. Вылететь из Вильнюса можно 29 августа - билет для членов Wizz Discount Club стоит 35 евро. Дортмунд, к слову, тоже находится недалеко от Кельна и Дюссельдорфа, так что вы знаете, что делать. А еще в Дортмунде много старинных церквей.

Вернуться можно очень дешево 5 сентября - всего за 10 евро для членов клуба и 15 евро для всех.

ДЛЯ БОЛЬШОГО ИТАЛЬЯНСКОГО ПУТЕШЕСТВИЯ: В МИЛАН

ЗА 20 ЕВРО 9 и 10 августа у Ryanair есть билеты в Милан за 20 евро.

Но и Wizz air - заправский конкурент: за те же деньги предлагает улететь из Вильнюса в Милан 7,8 и 9 августа.

По прилете можно устроить себе большое итальянское путешествие: совсем рядом есть прекрасные Турин, Верона и Генуя (из Генуи, кстати, часто бывают недорогие круизы по Средиземному морю), а чуть подальше расположились Болонья и Венеция. К слову, из Турина через Милан в Венецию ходит довольно недорогой удобный поезд компании Italo. Улететь назад можно, например, 27 августа: билет из Венеции в Варшаву стоит около 40 евро.

ПАРИЖ: 8-15 АВГУСТА ЗА 42,5 ЕВРО

На неделю в Париж можно слетать из Вильнюса всего за 42, 5 евро. Такой вариант предлагает Ryanair.

Но помните, что жилье в Париже - удовольствие недешевое. И отдельной статьей расходов стоит заложить трансфер, поскольку самолеты прибывают в аэропорт Бове, так что трансфер обойдется вам в 30-35 евро (покупать билет в интернете дешевле). Зато недели хватит на то, чтобы посетить пару живописных французских деревушек! А если вам кажется, что недели мало, летите чуть раньше с Wizz air за те же деньги.

МАЙОРКА: БИЛЕТЫ ЗА 80 ЕВРО

Ryanair предлагает слетать на десять дней на Майорку из Каунаса за 80 евро. Если что, в аэропорт Каунаса ходит прямой автобус из Минска, стоит примерно 30 рублей, но по акции от Минсктранса, о которой мы расскажем чуть позже, можно добраться и вовсе за 15 рублей.

Помните, жилье в Майорке - неплохой удар по карману бюджетного путешественника. Зато отсюда почти всегда можно дешево улететь в прекрасную Барселону.

КРУИЗ: НА ДЕНЕК В СТОКГОЛЬМ ИЗ РИГИ ОТ 22 ЕВРО

Отойдем от лоукостеров и войдем в положение аэрофобов или просто тех, кто любит смотреть на мир не с высоты птичьего полета, а с расстояния вытянутой руки. В конце августа можно недорого сплавать в мини-круиз из Риги в Стокгольм. Каюта стоит от 88 евро, а разместиться там можно вчетвером: то есть, если вы найдете себе троих спутников, то путешествие обойдется вам в 22 евро за каюту+билеты до Риги. Правда, питание в цену круиза не входит, так что придется либо раскошелиться (блюда на борту обычно стоят довольно дорого), либо - для совсем уж бюджетных путешественников - взять что-то с собой. Забронировать каюту можно на сайте www.tallinksilja.ru.

НА АВТОБУСЕ В РИГУ И ТАЛЛИНН ЗА 17-22 BYN

Отличная идея для тех, чей бюджет и/или отпуск ограничены, а в отпуск хочется. На днях Минсктранс, который сам по себе считается одним из самых бюджетных вариантов добраться до Вильнюса/Варшавы/Риги, запустил акцию: уехать в Вильнюс, Каунас, Калинингад, Ригу, Таллинн, Москву или Киев можно со скидкой 50%. Это значит, что доехать до Калининграда или Риги (а из последней, к слову, можно и в стокгольмский круиз отправиться) стоит всего 17,5 рублей, в Киев - за 19 рублей, в Москву - за 20, а в Таллин - за 22,5 рубля.

Правда, еще придется купить купон на slivki.by, но он стоит всего 1,5 рубля, так что это все равно дешево. Да, и акция длится до конца лета! Забирать билет нужно будет на вокзале. Этот вариант удобен тем, что вы можете организовать как мини-путешествие на выходные - съездить в Таллинн или Ригу (для тех, у кого есть шенген) или в Москву / Киев, так и спланировать большое путешествие, отправившись из Вильнюса в перечисленные выше страны или отправившись изучать красоты разных регионов России или Украины.