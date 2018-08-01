База данных о доходах белорусов: что интересует налоговиков 4 1.08.2018, 15:42

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С 1 января 2019 года наниматели должны будут предоставлять налоговикам данные обо всех доходах своих работников.

Сведения нужно подавать один раз в квартал. Для этого нововведения власти внесут изменения в Налоговый кодекс. Tut.by посмотрел, какие данные наниматели будут сообщать налоговикам, и узнал, для чего создается база.

Какую информацию наниматели будут сообщать налоговикам?

В базе будет содержаться информация обо всех денежных поступлениях белорусов. Здесь будут собраны данные как о поступлениях внутри страны, так и из-за рубежа, об этом ранее сообщали в МНС.

— Налоговые агенты будут представлять информацию о каждой выплате в отношении своего работника. О большинстве этих выплат сегодня сообщается в фонд соцзащиты, но не обо всех. Сейчас организации сообщают не обо всех доходах, которые выплачивают своим работникам, а только о тех, с которых производятся отчисления в фонд соцзащиты, — рассказывала ранее заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

Организации и ИП должны будут, к примеру, предоставлять в налоговую данные о доходах (займах, кредитах), удержание подоходного налога производится как за счет средств физлица, так и нанимателя, а также о денежных поступлениях (займах, кредитах, продаже недвижимости и автомобилей), исчисление подоходного налога с которых не производится. Также наниматели будут подавать информацию об имущественных, профессиональных налоговых вычетах, социальных, стандартных налоговых вычетах. Среди других данных, которые будут передаваться в налоговую, — расходы по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок.

Это и доходы, получаемые работником от нанимателя по месту основной работы, включая вознаграждение за выполнение трудовых и иных обязанностей, премии, отпускные, иные доходы, в том числе выплачиваемые из средств внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН), а также доходы по трудовым договорам (доходы внутренних и внешних совместителей).

Также сообщаться будут денежное довольствие военнослужащих; авторские вознаграждения, доплаты за ученые степени и ученые звания, денежные выплаты гражданам, имеющим почетные звания; оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление детей; выходное пособие; денежная помощь выпускникам учреждений образования, которым место работы предоставлено путем распределения, направления и многая другая информация.

Справка. К примеру, к стандартным налоговым вычетам относятся вычеты на ребенка до 18 лет или иждивенца; для инвалидов, ветеранов, лиц, принимавших участие или пострадавших на аварии на ЧАЭС и иных лиц; на ребенка до 18 лет или иждивенца для вдовы (вдовца), одинокого родителя, приемного родителя, опекуна или попечителя, родителей, имеющих 2 и более детей до 18 лет или ребёнка-инвалида до 18 лет.

К социальным налоговым вычетам относятся вычеты на расходы на оплату обучения и на оплаты страховых взносов.

При этом наниматели также должны будут сообщать налоговикам данные о доходах, удержание подоходного налога с которых производится за счет средств физлица.

Какие данные не нужно передавать налоговой?

Не включаются доходы, в отношении которых налоговые агенты не производят исчисление подоходного налога:

микрозаймы, предоставляемые микрофинансовыми организациями физическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством;

коммерческие займы;

кредиты, выдаваемые банками на общих основаниях;

выплачиваемые заготовительными организациями потребительской кооперации и (или) другими организациями, индивидуальными предпринимателями физическим лицам доходы за приобретаемую у них продукцию (за исключением продукции пчеловодства).

Когда наниматели начнут делиться с налоговой информацией?

Сейчас информационная база данных о доходах населения работает в тестовом режиме. Любой наниматель сейчас может поэкспериментировать и попробовать подавать сведения о доходах сотрудников.

Полностью база заработает с 1 января 2019 года. Наниматели в обязательном порядке должны будут предоставлять налоговикам данные.

— С 1 января планируется представление сведений налоговыми агентами. Это в проекте законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс. Такое предложение было рассмотрено, оно поддержано. Сейчас оно внесено в законопроект. Дальше будет рассматриваться заинтересованными сторонами, депутатами, — поясняла Светлана Шевченко.

Какие данные нужно сообщать помимо доходов?

В справке о доходах своих сотрудников наниматели помимо ФИО будут указывать пол, дату рождения, гражданство, ставку подоходного налога.

«Если налоговый агент начислял физическому лицу в течение истекшего календарного квартала доходы, облагаемые по разным ставкам налога (13%, 10%, 9% или иной ставке), то в отношении каждого вида дохода заполняется отдельная справка», — говорят в МНС.

Как будут подаваться данные?

Наниматели будут подавать справку о доходах физлица в налоговую по месту своей постановки на учет.

«Справка о доходах предоставляется в виде электронного документа, подписанного ключом электронной цифровой подписи, или в электронном виде», — поясняют в МНС.

Создание справок в электронном виде и последующая их передача на портал МНС может осуществляться несколькими способами:

- через установленную программу «налоговый агент» (ее можно скачать на сайте МНС), которая позволяет на основании введенной информации о доходах физического лица формировать электронный файл требуемого формата;

- через сервис «личный кабинет» на сайте МНС, доступ к которому осуществляется с помощью ЭЦП.

«Данный сервис также позволяет формировать на основании введенной информации о доходах физического лица электронный файл требуемого формата (справку в электронном виде), проводить предварительную проверку правильности заполнения справки, подписывать ее ЭЦП и отправлять на портал МНС», — поясняют в ведомстве.