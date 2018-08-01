В Польше отмечают 74-ю годовщину начала Варшавского восстания 1 1.08.2018, 15:45

Фото: PAP/Marcin Obara

Выступая перед ветеранами восстания, Анджей Дуда выразил им благодарность за свободную Польшу.

Ровно 74 года назад, 1 августа, в столице Польши началось Варшавское восстание против немецко-фашистских оккупантов. Торжественные мероприятия по случаю годовщины начались еще накануне памятной даты, передает «Радио Польша».

Выступая перед ветеранами Варшавского восстания на площади Красиньских во вторник, 31 июля, президент Анджей Дуда выразил им благодарность за свободную Польшу.

«Это благодаря вам, благодаря вашему героическому рывку в тот август, это благодаря вам – кто выжил, пережил и воспитывал молодые поколения, благодаря вам – героям Варшавского восстания – мы сегодня те, кто мы есть, и там, где мы есть, – в свободной, суверенной, независимой Польше, которую вы сами восстановили и помогли восстановить двум следующим поколениям. Низкий вам за это поклон», - сказал глава польского государства.

Варшавское восстание стало самой масштабной вооруженной операцией подпольных военных формирований Польши против Третьего Рейха с целью освобождения Варшавы. Восстание совпало с приближением частей Красной армии к восточной окраине города и отступлением немецких войск. Во время боев с немцами погибло около 18 тыс. повстанцев, а также примерно 140 тыс. мирных жителей города, в том числе много женщин и детей.