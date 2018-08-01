Испания открыла 10 тысяч вакансий для айтишников 1 1.08.2018, 15:52

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В стране дефицит ИТ-кадров.

Согласно июльским подсчетам объединения DigitalES, в сфере ИТ Испании открыто 10 тыс. вакантных позиций.

Так, согласно результатам проведенного организацией опроса, участниками которого стали крупные ИТ-компаний, каждая четвёртая организация в стране испытывает трудности с подбором подходящего персонала на открытые вакансии, пишет internetua.com.

Как показал опрос, компании чаще всего требуют от кандидатов университетского образования в области информатики или смежных дисциплинах. Однако одного лишь диплома зачастую оказывается недостаточно из-за специализации и отсутствия опыта работы.

Среди самых востребованных специалистов на испанском ИТ-рынке — инженеры программного обеспечения, Full-stack разработчики и архитекторы систем, в меньшей степени — специалисты по кибербезопасности. Прогнозируется, что спрос на таких профессионалов в ближайшие годы сохранится.

В то же время, в Испании есть спрос на специалистов по big data, business intelligence (бизнес-аналитике) и обработке данных, дизайнеров интерфейсов (UI) и пользовательского опыта (UX) с высшим образованием. Меньшая, но значительная доля вакансий приходится на экспертов в области робототехники и agile-методов, а также профессионалов со знаниями в области IoT, искусственного интеллекта и виртуальной реальности.