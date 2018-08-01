Станислав Шушкевич: Не доверяю ни сегодняшней власти, ни судьям по «делу профсоюзов» 1 1.08.2018, 16:01

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Станислав Шушкевич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Первый руководитель независимой Беларуси поддерживает в суде профсоюзных лидеров.

Первый руководитель независимой Беларуси Станислав Шушкевич рассказал сайту palitviazni.info, почему он пришел в суд поддержать профсоюзных лидеров.

"В первый день судебного процесса я так и не попал в зал суда, хотя пришел довольно рано, - возмущается Станислав Станиславович. - Очень хотелось поддержать Геннадия Федынича и Игоря Комликa, ведь наша партия - Белорусская социал-демократическая Громада - давно сотрудничает с профсоюзом РЭП. Кстати, они нам бесплатно предоставляют помещение".

Несмотря на то, что Станислава Шушкевича не пустили на процесс, он достаточно хорошо знает, что там происходило и говорит, что "до сих пор находится в шоковом состоянии".

"Когда в качестве свидетеля выступала секретарь независимого профсоюза, которая заявила, что была агентом КГБ, то лично для меня это означает только одно - в Беларуси происходит политический сыск, - продолжает бывший председатель Верховного Совета Беларуси. - Как уже говорил, профсоюз РЭП бесплатно нам предоставлял помещение, так вот после того, как против Федынича и Комлика было возбуждено уголовное дело, силовики без всякого предупреждения забрали и всю нашу компьютерную технику. А где-то через месяц ее вернули, но уже в испорченном состоянии. Так зачем таким вредительством заниматься? Больше нечем заняться? Других проблем в стране нет? Сломать, разрушить, разбить - вот их методы".

Станислав Шушкевич добавляет, что нет у него доверия ни к сегодняшней власти, ни к судьям, которые будут выносить решение по "делу профсоюзов".

"Все знали, что это громкое уголовное дело имело большой резонанс во всем мире, - говорит Станислав Станиславович. - Так почему вы предоставляете в суде такой зал, что и половина тех, кто пришел на процесс, не попали в него? Нет других, больших по размеру помещений? Чушь, если бы было желание, то нашли бы! Хотя лично мне понятно, почему так происходит".

Напомним, 1 августа суд Советского района Минска продолжил рассмотрение уголовного дела председателя Белорусского независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) Геннадия Федынича и главного бухгалтера профсоюза РЭП Игоря Комлика. Процесс начался 30 июля. Лидерам предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 243 уголовного кодекса Беларуси («уклонение от уплаты сумм налогов, сборов в особо крупном размере»).

Геннадию Федыничу и Игорю Комлик грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с возможной конфискацией имущества.