Санкции из-за Крымского моста: какими будут последствия? 3 1.08.2018, 16:18

В санкционном списке оказались три компании бизнесмена из ближайшего окружения Путина.

Шесть компаний, занимавшихся строительством Керченского моста в Крым, попали под санкции Евросоюза, передает русская служба BBC. В их числе - компании бизнесмена Аркадия Ротенберга. Что теперь им грозит?

Решение о включении шести компаний в санкционные списки опубликовано во вторник в официальном журнале ЕС.

Керченский мост - крупнейший в России - соединяет ее с аннексированным полуостровом. Движение по нему было открыто 16 мая. За день до открытия первым по нему проехал Путин.

Спустя два с половиной месяца компании, участвовавшие в проекте стоимостью почти 230 млрд рублей, оказались в санкционном списке Евросоюза.

Работы по строительству Керченского моста рассматриваются как "действия, подрывающие территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины", следует из документов ЕС.

Кто попал в список ЕС?

В списке оказались три компании, контролируемые бизнесменом из ближайшего окружения Путина, Аркадием Ротенбергом. Это "Мостотрест", "Стройгазмонтаж" и "дочка" "Стройгазмонтажа" - "Стройгазмонтаж-Мост".

Кроме того, в списке оказался судостроительный завод "Залив" - градообразующее предприятие в Керчи, участвовавшее в возведении моста.

Еще в списке - институт "Гипростроймост- Санкт-Петербург", который оказался в санкционном списке за разработку проекта моста.

Компания ВАД - подрядчик трассы "Таврида", соединяющей мост с полуостровом, - также оказалась под санкциями ЕС.

Что это значит для компаний?

На эти компании будут распространяться санкции ЕС, разработанные еще в 2014 году. Из документов ЕС следует, что теперь все активы, в том числе финансовые, которые принадлежат или управляются подсанкционными компаниями, заморожены с сегодняшнего дня.

Компании не смогут получить от европейских компаний финансирование прямо или косвенно. Будут ограничены дальнейшие финансовые операции этих фирм. Кроме того, вводится запрет на работу с ними для предприятий, зарегистрированных в Евросоюзе.

Строительство моста в Крым позволило нескольким компаниям из нового списка ЕС ранее войти и в другой список - крупнейших господрядчиков государства.

К примеру, компания ВАД, ранее зарегистрированная в Петербурге, а сейчас в Вологде, в 2016 году получила без конкурса подряд на строительство "Тавриды" на 128 млрд рублей и на следующий год оказалась на втором месте рейтинга Forbes "Короли госзаказа". По итогам 2018 года в этом же рейтинге она занимает пятую строчку. На третьем месте - "Стройгазмонтаж" Ротенберга, который помимо Керченского моста является крупным подрядчиком "Газпрома".

Расширение санкционного списка ЕС - "исполнение старых решений, тем более уже проделанное США", - напоминает экономист Центра Карнеги Андрей Мовчан.

США отреагировали на участие российского бизнеса в проекте строительства Керченского моста еще в 2016 году. Тогда американский минфин включил в свои санкционные списки "Мостотрест" и "СГМ-мост". Тогда же под американские санкции попал заказчик строительства Керченского моста ФКУ Упрдор "Тамань" Федерального дорожного агентства.