Стало известно, какой будет погода в первые дни августа 1.08.2018, 16:26

Завтра ожидается до +30°С.

2 августа (четверг) погодные условия на территории Беларуси будет определять антициклон с центром над Смоленской областью, сообщает Гидромет.

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха минимальная ночью +11..+17°С, по юго-западу до +19°С, максимальная днем +25..+30°С.

Атмосферное давление существенно не изменится.

3 августа (пятница) погодные условия в нашей стране будет в основном формировать область повышенного атмосферного давления, в дневные часы преимущественно в северо-западных регионах страны скажется влияние фронтального раздела.

Переменная облачность.Преимущественно без осадков, лишь днем местами по северо-западной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +11..+17°С, днем +25..+30°С.

4 августа (суббота) Беларусь окажется под влиянием неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря.

Переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди, грозы. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +12..+19°С, днем +24..+30°С.