Под страхом инсульта 1 1.08.2018, 16:30

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Михаил Бабич

Фото: Михаил Солунин/РБК

Сможет ли Кремль навязать Лукашенко своего «смотрящего»?

Кремль нуждается в послах, способных добиваться от союзников лояльности и имеющих аппаратные связи, обеспечивающие им определенную “операционную гибкость”, пишет украинское издание Деловая столица.

Бывает так, что вот шла себе карьера вгору, строилась, а тут раз — и все. Не клеится. И даже очень волосатая рука не помогает. Не в том смысле, что отказывает в помощи — как раз наоборот, но не выходит. Как раз такая оказия приключилась с Михаилом Бабичем — особой, весьма приближенной к Владимиру Путину.

Судите сами. Еще в мае его прочили в сменщики Владислава Суркова в качестве куратора ЛДНР. Но потом все же оставили как было: в Кремле, вроде бы, сочли, что рисковать не стоит, пускай идет как идет. Бабичу же начали подыскивать новую должность. Не то чтобы он был неустроен — был, разумеется. И даже неплохо, как и подобает сыну бывшего начальника Путина по дрезденской резидентуре. Вот только засиделся он в полномочных представителях президента. Шесть лет, пусть даже и в Приволжском федеральном округе, имеющем пять городов-миллионников и дающем почти четверть промышленного производства России, — это многовато. В общем, засиделся.

Так вот, в конце июня начали говорить о предстоящем назначении Бабича послом в Беларусь. Месяцем позже его по причине открывшейся перспективы даже не переназначили постпредом. Запрос на агреман Москва отправила на добрых две недели раньше, чем вопрос о назначении был выставлен на рассмотрение Комитета по международным делам Совета Федерации. Что, впрочем, неудивительно: кандидатуру поддержали единогласно. Но дальше случилось нечто интересное: Минск заартачился.

Ситуация получилась ну очень неприятная. Минск для путинского протеже казался вариантом беспроигрышным. Тем более после двух позорных фиаско подряд. Ведь два года назад Бабича не принял в качестве главы дипмиссии Киев, а затем сорвалась и командировка на ту же должность в Анкару. Третий (похоже, впрочем, пока официально не оформленный) отказ, да еще и от формального союзника Москву определенно не устроил. Примечательная деталь: в день голосования в Совфеде Путин позвонил своему белорусскому коллеге, предложив встретиться в Сочи “в ближайшее время”. Но Александр Лукашенко взял паузу, отказавшись даже от поездки в Гомель, где 27 июля его ждали не только местные чиновники с журналистами, но и президентская служба охраны. Какие дела задержали его, остается, впрочем, неясным: на выходных Лукашенко на публике не появлялся, хотя есть слухи, что из Минска он все же уезжал. Любопытно, что уже утром 30-го российский “инсайдерский” телеграм-канал “Незыгарь” написал, что у Александра Лукашенко случился ишемический инсульт. Та же информация пришла к нам и от белорусских источников. По здравом размышлении этот “слив” вполне можно интерпретировать как попытку если не устрашения, то информационного давления на Лукашенко со стороны Москвы. Тем более что в пятницу белорусский МИД отказался отвечать журналистам на вопрос, выдан ли агреман.

Отсутствие ответа, по всей видимости, означает, что торг еще идет, но торг жесткий. Как нам стало известно, Лукашенко недавно имел встречу с Бабичем — и контакт прошел далеко не лучшим образом, причем шансов на нормальные рабочие отношения мало. Кремлю Бабич в Минске нужен в качестве “смотрящего”, но белорусское руководство такой вариант совершенно не устраивает.

Нынешний посол, 77-летний Александр Суриков, занимающий эту должность уже дюжину лет, последовательно отстаивал идею паритета в отношениях и даже, случалось, выступал в роли адвоката Минска в спорах с Москвой. Так что, очевидно, что его пора менять в силу не только почтенного возраста, но и неформатности: в нынешних обстоятельствах россиянам нужны послы, способные добиваться от союзников, как минимум, приемлемого поведения и имеющие аппаратные связи, обеспечивающие им определенную “операционную гибкость”.

49-летний Бабич этими качествами обладает. С одной стороны — “ястреб”-государственник с широкими связями в спецслужбах (вспомним, что официальной причиной для отказа со стороны Киева было то, что, будучи членом Совбеза РФ, он голосовал за вторжение в Крым). С другой — это человек, сделавший карьеру при нынешнем президенте РФ и своим положением обязанный ему. То есть, не будет заниматься самодеятельностью за рамками установленного начальством коридора. Иными словами, это все тот же путинский постпред — разве что не в федеральном округе, хотя этой условностью Кремль все чаще склонен пренебрегать.

Для Лукашенко, в свою очередь, усиливающееся международное давление на Россию из-за ее агрессии против Украины — это возможность установить новый эквилибриум в своих отношениях с Москвой и с Брюсселем, тем более что ЕС снял с Беларуси большинство санкций. И, соответственно, шанс поднять цену своей лояльности. А это все больше раздражает российское руководство. Причем проявляется это раздражение не только во всевозможных военных игрищах на белорусской территории и в соседних районах РФ, но также и в манере вести диалог. В конце концов, агреман мог “зависнуть” не только потому, что Лукашенко не устраивает особа предполагаемого посла, но и сопутствующие факторы.

Как стало известно, недавно в Минск наведывались президент Сбербанка РФ Герман Греф и олигарх Михаил Гуцериев. Якобы с целью застолбить контроль над белорусским рынком криптовалют. Как известно, в конце минувшего года Александр Лукашенко подписал указ, вводящий их в правовое поле. Правда, указ рамочный, и рекомендации FATF относительно регулирования транзакций ожидаются только осенью. Зачем это Кремлю — ясно: как минимум, это не самый плохой способ обхода санкций. Вопрос в том, с чего бы белорусскому диктатору уступать?

Вряд ли Лукашенко станет принимать сразу оба “предложения”. Вопрос в том, сумеет ли он от обоих отбиться.