Как теперь проехать участок МКАД, где просел мост 1.08.2018, 16:40

Фото: Максим Тарналицкий

Инструкция для водителей.

Сегодня днем на пересечении МКАД и Игуменского тракта в Минске треснул путепровод. В результате внутренняя сторона кольцевой на этом участке оказалась выведена из строя: проехать по ней уже нельзя, и, судя по всему, ситуация не изменится в ближайшее время, пишет onliner.by.

Грядут серьезные работы: часть путепровода придется разобрать и собрать заново. Как сейчас проехать — это самый насущный вопрос для водителей.

Как проехать по внутреннему кольцу МКАД?

Итак, что делать тем, кто движется по внутреннему кольцу МКАД со стороны Чижовки в направлении пересечения с улицей Лейтенанта Кижеватова?

Судя по всему, движение будет организовано через съезды. Транспортный поток пустят по съезду на Игуменский тракт и далее в прямом направлении по выезду снова на кольцевую. Таким образом удастся объехать аварийный участок.

Это относительно безболезненный временный вариант. Скорость движения наверняка будет снижена, на съезде всего две полосы.

Обращаем внимание водителей: по предварительной информации, движение по внешнему кольцу на этом участке МКАД не прекращается.

Как попасть на улицу Бабушкина и выехать с нее?

С улицей Бабушкина все сложнее: попасть на нее теперь можно только с внешнего кольца. Иначе говоря, если едете по кольцу со стороны Чижовки, придется следовать до развязки с улицей Кижеватова, выезжать на внешнее кольцо и возвращаться до улицы Бабушкина.

Выехать с нее также можно только на внешнее кольцо. Нужно попасть на внутреннее? Придется искать место для разворота (ближайшее в районе АЗС «Белоруснефть»).

Как выехать с Игуменского тракта?

С Игуменским трактом ситуация схожая. Проехать под путепроводом МКАД теперь нельзя. Соответственно, на тракт есть возможность попасть только с внутреннего кольца. То есть, если едем по внешнему, опять же ищем, где развернуться.

На внешнее кольцо МКАД с Игуменского тракта попасть пока не удастся. Это значит, что придется делать крюк: выезжать на внутреннее кольцо и разворачиваться в ближайшем разрешенном месте (ближайшее — развязка МКАД с улицей Кижеватова).