Незыгарь: Наши источники о болезни Лукашенко - в очень высоких кабинетах белорусской власти

Незыгарь: Наши источники о болезни Лукашенко - в очень высоких кабинетах белорусской власти1
- 1.08.2018, 16:49
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В Беларуси есть запрос на смену власти и ее обновление.
Утром 30 июля российский «инсайдерский» телеграм-канал «Незыгарь» написал, что у Александра Лукашенко случился ишемический инсульт.
Авторы Незыгаря на условиях анонимности согласились рассказать Naviny.by, откуда у них информация о состоянии здоровья Лукашенко и почему канал так много пишет о Беларуси.
Вся переписка велась через почту, которая обозначена в контактах канала.
На вопрос откуда у телеграм-канала такая информация был получен ответ:
«Замечательно, если думают, что 64-летний человек не может заболеть. К сожалению, в странах постсоветской системы тема болезни первого лица слишком табуирована. Семья и ближайшее окружение пытаются скрыть любое недомогание. При том, что уже продолжительное время известно о довольно серьезной болезни у первого лица, и понятно — это генерирует разные слухи. Инструмент один — не скрывать информацию, а умело работать с ней.
Незыгарь пользуется разговорами и информацией, которая ходит среди ваших чиновников. Мы ретранслируем всё, что внутри вашей власти. Если большой Минск говорит, значит, и мы пишем об этом.
Про источники — их у нас сегодня достаточно в официальном Минске. Совершенно в разных кабинетах, и в очень высоких.
Мы стараемся раскрывать нашим читателям атмосферу повседневной жизни политического класса. Всё, что вы читаете в Незыгаре, — всё это действительно обсуждают люди при власти».
В последнее время Незыгарь постит много новостей о Беларуси, хотя раньше такого не наблюдалось.
«Нам интересны страны, которые находятся в стадии транзита власти. В Беларуси процесс самобытный и острый. Есть запрос на смену власти, на обновление. И есть махровый архаичный тренд удержать власть в семье, передать своему выводку», - заявил Незыгарь.