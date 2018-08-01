Незыгарь: Наши источники о болезни Лукашенко - в очень высоких кабинетах белорусской власти 1 1.08.2018, 16:49

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В Беларуси есть запрос на смену власти и ее обновление.

Утром 30 июля российский «инсайдерский» телеграм-канал «Незыгарь» написал, что у Александра Лукашенко случился ишемический инсульт.

Авторы Незыгаря на условиях анонимности согласились рассказать Naviny.by, откуда у них информация о состоянии здоровья Лукашенко и почему канал так много пишет о Беларуси.

Вся переписка велась через почту, которая обозначена в контактах канала.

На вопрос откуда у телеграм-канала такая информация был получен ответ:

«Замечательно, если думают, что 64-летний человек не может заболеть. К сожалению, в странах постсоветской системы тема болезни первого лица слишком табуирована. Семья и ближайшее окружение пытаются скрыть любое недомогание. При том, что уже продолжительное время известно о довольно серьезной болезни у первого лица, и понятно — это генерирует разные слухи. Инструмент один — не скрывать информацию, а умело работать с ней.

Незыгарь пользуется разговорами и информацией, которая ходит среди ваших чиновников. Мы ретранслируем всё, что внутри вашей власти. Если большой Минск говорит, значит, и мы пишем об этом.

Про источники — их у нас сегодня достаточно в официальном Минске. Совершенно в разных кабинетах, и в очень высоких.

Мы стараемся раскрывать нашим читателям атмосферу повседневной жизни политического класса. Всё, что вы читаете в Незыгаре, — всё это действительно обсуждают люди при власти».

В последнее время Незыгарь постит много новостей о Беларуси, хотя раньше такого не наблюдалось.

«Нам интересны страны, которые находятся в стадии транзита власти. В Беларуси процесс самобытный и острый. Есть запрос на смену власти, на обновление. И есть махровый архаичный тренд удержать власть в семье, передать своему выводку», - заявил Незыгарь.