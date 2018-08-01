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Болгария ужесточила визовый режим

  • 1.08.2018, 16:57
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С 1 августа в Болгарию не будут пускать туристов, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону.

Как сообщил портал ("Новости Болгарии" http://bgnews.bulgar-rus.ru/na-territoriyu-bolgarii-perestanut-puskat-lic-kotorym-zapreshhyon-vezd-v-es/) со ссылкой на МВД страны, такие меры приняли в соответствии с решением Совета Европейского союза: "Решение Совета ЕС касается всех стран, подключенных к Шенгенской информационной системе. Болгария — одна из таких стран, хотя и не входит в Шенген".

"По словам руководителя компании "Солвекс" Димитра Цонева, болгарские власти рассчитывают прежде всего оградить свою страну от наводнивших Европу мигрантов из Африки и Азии. Именно они чаще всего объявляются персонами нон грата за незаконное пересечение границы и выдворяются за пределы ЕС", — пишет портал "ТурДом".

Но, по мнению эксперта, ограничения в выдаче виз могут затронуть и туристов, допустивших административные нарушения в какой-либо стране Шенгенской зоны, например, не оплативших дорожные штрафы.


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