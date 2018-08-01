Суд оправдал блогера Петрухина по делу о «неподчинении милиции» 4 1.08.2018, 16:59

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Сергей Петрухин

Брестский блогер уже отбыл трое суток ареста.

Суд Ленинского района Бреста прекратил административное дело в отношении брестского блогера Сергея Петрухина. Его обвиняли в «неподчинении сотрудникам милиции», передает «Радыё Свабода».

Судья Александр Семенчук посчитал, что в действиях Сергея Пeтрухина не было состава административного правонарушения. Сергей Петрухин заявлял ходатайство об отводе судьи, которое не было принято. После этого блогер в знак протеста покинул зал суда.

До суда блогер сообщил, что не считает себя виновным, так как он «не оказывал никакого неповиновения милиционерам, а лишь хотел дождаться своего адвоката и ознакомиться с санкцией прокурора, которую милиционеры отказались дать в руки».

Напомним, 27 июля к блогеру Сергею Петрухину с обыском приходили милиционеры. Но Петрухин не пустил в квартиру, настаивая на присутствии своего адвоката. После этого его доставили в РОВД, где составили протокол за «неповиновение милиции». Выходные Петрухин провел в изоляторе, в понедельник его должны были судить, но процесс был перенесен на 1 августа.

Сергей Петрухин - известный брестский блогер, занимающийся темами коррупции, проблемами, связанными со строительством аккумуляторного завода.

В июле против Петрухина завели уголовное дело за «оскорбление». Заявление на блогера написал милиционер Николай Рябушко, о котором Пeтрухин выложил пост в социальных сетях.