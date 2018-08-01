В Нафтогазе рассказали, как остановить «Северный поток-2» 1.08.2018, 17:34

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Фото: dpa

Строительство газопровода могут остановить американские санкции или позиция Дании.

Об этом заявил коммерческий директор Нафтогаза Украины Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.

Он отметил, что Дания может отложить, а в дальнейшем и усугубить ситуацию с "Северным потоком-2".

"У них есть закон, позволяющий им при вынесении соответствующего решения руководствоваться соображениями национальной безопасности, и этого решения также до сих пор нет", - объяснил Витренко.

По его словам, также важным фактором являются американские санкции.

"Северный поток-2 - это политически мотивированный проект, нацеленный на коррумпирование европейских политиков, нацелен на разделение европейских стран, на уничтожение европейского проекта. Из того, что мы видим, такое понимание у американской стороны есть”, - подчеркнул Витренко.

Кроме того, он напомнил, что в Конгрессе США есть инициатива, которая нацелена на введение автоматических санкций против Северного потока-2.

Напомним, что США и страны Восточной Европы являются противниками строительства "Северного потока - 2" и считают, что его реализация приведет к фактической деградации украинской газотранспортной системы и усилению Российской Федерации на газовом рынке ЕС.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Берлин учтет интересы Украины после запуска газопровода "Северный поток-2".

Напомним, что ранее председатель правления Газпрома Алексей Миллер заявил, что после запуска газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" транзит российского газа через Украину сократится в 10 раз.