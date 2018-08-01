Видеофакт: После дождя житель Барановичей плавал в луже возле многоэтажки 2 1.08.2018, 17:48

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Сегодня на город обрушился сильный дождь.

Необычное видео сняла горожанка Галина Кацевич, пишет intex-press.by.

После сильного дождя, обрушившегося на некоторые районы города 1 августа, во дворах многоэтажек появились огромные лужи. Некоторые жители города решили даже искупаться в «водоеме», образовавшемся во дворе дома № 48 на улице 50 лет ВЛКСМ.

«Южный… Чем не море?», – написала автор видеоролика Галина Кацевич.