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Видеофакт: После дождя житель Барановичей плавал в луже возле многоэтажки

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  • 1.08.2018, 17:48
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Сегодня на город обрушился сильный дождь.

Необычное видео сняла горожанка Галина Кацевич, пишет intex-press.by.

После сильного дождя, обрушившегося на некоторые районы города 1 августа, во дворах многоэтажек появились огромные лужи. Некоторые жители города решили даже искупаться в «водоеме», образовавшемся во дворе дома № 48 на улице 50 лет ВЛКСМ.

«Южный… Чем не море?», – написала автор видеоролика Галина Кацевич.


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