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В Вене полицейским собакам выдали кеды для защиты от жары

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  • 1.08.2018, 17:59
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Из-за аномальной жары в столице Австрии очень сильно нагревается асфальт.

В Вене полицейским собакам выдали специальные ботинки на лапы для защиты от жары. Об этом сообщает Neue Westfälische.

По данным издания, из-за аномальной жары в столице Австрии очень сильно нагревается асфальт.

Как отмечается, для того, чтобы защитить лапы собак от повреждений и были выданы специальные кеды.

При этом данные ботинки также используются для поисковых операциях, где есть опасность порезаться осколками стекла.

APAweb/LPD Wien

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