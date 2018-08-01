В Вене полицейским собакам выдали кеды для защиты от жары

В Вене полицейским собакам выдали кеды для защиты от жары4
- 1.08.2018, 17:59
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Из-за аномальной жары в столице Австрии очень сильно нагревается асфальт.
В Вене полицейским собакам выдали специальные ботинки на лапы для защиты от жары. Об этом сообщает Neue Westfälische.
По данным издания, из-за аномальной жары в столице Австрии очень сильно нагревается асфальт.
Как отмечается, для того, чтобы защитить лапы собак от повреждений и были выданы специальные кеды.
При этом данные ботинки также используются для поисковых операциях, где есть опасность порезаться осколками стекла.