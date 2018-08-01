Датская пивоварня выпустила специальное пиво для женщин 1.08.2018, 18:07

Проект ориентирован на женщин со всего мира, представляющих разные сферы и поколения.

Датская пивоварня Mikkeller совместно с проектом Girls Are Awesome выпустила пиво Female. Бренд представлен двумя сортами — Blonde и Brunette, пишет pivo.by.

Girls Are Awesome — глобальная творческая платформа и бренд. Проект ориентирован на женщин со всего мира, представляющих разные сферы и поколения. В рамках коллаборации с Mikkeller проект хочет продемонстрировать, что женщины так же любят вкусное пиво, как и мужчины.

— Мы решили сделать два пива, которые шутят над неправильным представлением о том, что женщины хотят пить какое-то особенное «девочковое» пиво. Женщины просто пьют пиво, и Mikkeller знает в этом толк. Сотрудничество с Mikkeller идеально подходит для нас: это компания, которая в равной степени любит качество и веселье, как и мы, — говорит Ник Мост, соучредитель Girls Are Awome.

Витбир Blonde и браун-эль Brunette появятся в продаже уже 17 августа в копенгагенском баре WarPigs.

— С самого начала работы нашей пивоварни мы пытались разрушить миф, что пиво о это только мужской напиток. Совместная работа с девушками — отличный способ сделать это, — говорит основатель и директор Mikkeller Миккель Борг Бьергсё.