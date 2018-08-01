Белорусы будут по-новому платить за ЖКУ 5 1.08.2018, 18:05

2,760

К каким изменениям готовиться белорусам в оплате.

В Беларуси пересмотрят порядок расчетов и внесения платы за жилищно-коммунальные услуги. «Это продиктовано многими факторами, связанными с новыми подходами к выполнению важнейших государственных задач, к проблемам энергосбережения и экономии природных ресурсов, к воспитанию у населения чувства собственника», — сообщает портал коммунальной грамотности населения. К каким изменениям готовиться белорусам в оплате ЖКУ.

Может подешеветь электроэнергия. Не для всех, пишут «Свободные новости».

Для некоторых потребителей могут пересмотреть в сторону понижения тарифы на электроэнергию.

«К примеру, несколько ущемленными выглядели интересы потребителей, чьи жилые помещения не оборудованы системами центрального горячего водоснабжения и централизованного снабжения природным газом. Пользуясь электрическим бойлером, практически невозможно уложиться в существующий норматив потребления электроэнергии 150 кВт·ч для оплаты по субсидируемым государством тарифам, — поясняется на портале коммунальной грамотности населения.

Для данной категории норматив повышен до 250 кВт·ч. А при потреблении от 250 до 400 кВт·ч оплата также будет производиться по субсидируемым тарифам, но с применением повышающего коэффициента 1,3. По полному тарифу платить будут те, кто превысит лимит в 400 кВт·ч в месяц.

Для некоторых потребителей введут скидки на отопление — для тех, кто установит за свой счет приборы индивидуального учета отопления. Скидка составит 10%. Это изменение ориентировано в первую очередь на жильцов старых домов.

В введенных в эксплуатацию недавно домах такие приборы уже установлены. Кроме того, с 1 января этого года во всех вводимых в эксплуатацию домах жильцы обязаны рассчитываться за отопление по приборам индивидуального учета.

Скидку на отопление хотят также ввести для тех, у кого установлены приборы индивидуального учета, но они ими не пользуются.

«Отдельный разговор о домах, которые уже оборудованы приборами учета, но часть их жильцов так и не решились пока пользоваться данными техническими средствами при расчетах. Понятно, что за время вынужденного бездействия системы могли прийти в негодность, некоторые из них требуют проведения процедуры поверки, стоимость которой составляет около 70 рублей. Так что вложенные когда-то в обустройство собственной квартиры средства превратились в ненужный атрибут», — отмечается на портале коммунальной грамотности населения.

Скидка в 5% будет предоставляться тем, кто приведет в порядок установленное оборудование, в течение трех лет в качестве компенсации за понесенные расходы.

От вывоза мусора можно будет отказаться. Но не всем

Некоторые изменения касаются обращения с твердыми коммунальными отходами.

«Обращение с твердыми коммунальными отходами относится к основным жилищно-коммунальным услугам, и даже отказ от заключения договора не освобождает от ее оплаты. Данная норма обсуждению не подлежит, но у городских жителей, имеющих загородные дачи или доставшиеся по наследству дома, возникал справедливый вопрос: проживаю на даче максимум три месяца, а платить нужно круглый год», — говорится на портале коммунальной грамотности.

Изменения предусматривают возможность приостановления оказания данной услуги на срок до 6 месяцев в календарном году. Для этого нужно обратиться с соответствующим заявлением в организацию, осуществляющую вывоз ТКО или производящую расчет и начисление платы. Эта норма касается одноквартирных, блокированных жилых домов, в которых отсутствуют зарегистрированные по месту жительства граждане.

Отдельная колонка на полив огорода

Хозяева индивидуальных домов, которые содержат скот, а летом вынуждены поливать огороды, смогут установить отдельный прибор учета потребления воды. Он будет контролировать расход воды именно на полив и содержание скота, и этот объем воды будет исключаться из платы за услугу водоотведения.

В городской квартире поступившая из сети вода сливается в канализацию, а значит, и плата за водоотведение берется соразмерно. А вот при поливе огорода и поении животных дополнительной нагрузки на канализационные сети нет.

Напомним, нормы потребления воды для оплаты по субсидируемым тарифам составляют 140 л в сутки на человека.

Переплатили за ЖКУ? Возврат «живыми деньгами»

В случае ошибочного внесения лишних сумм за потребленные жилищно-коммунальные услуги по желанию гражданина ему возвратят разницу, если он обратится с соответствующим заявлением в обслуживающую организацию.

Вместе с заявлением необходимо будет также предоставить документ, удостоверяющий личность, и платежные документы, подтверждающие факт оплаты. Напомним, что ранее лишние суммы не возвращались, а списывались в счет будущих платежей.