Мечеслав Гриб: Я хорошо помню, как замалчивалась информация о болезни руководителей СССР 3 1.08.2018, 18:23

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Мечислав Гриб

Фото: «Радыё Свабода»

Народу говорят только то, что власть считает необходимым сказать.

Об этом в «Фейсбуке» написал председатель Верховного Совета 12-го созыва, генерал-лейтенант милиции Мечислав Гриб:

- Прошло уже более 27 лет после объявления нашего государства независимым государством, Республикой Беларусь. 24 последних года власть убеждает нас, что мы все живем в демократическом свободном государстве и, что у нашей власти от нас, то есть от своего народа, никаких секретов нет и быть таковых не может в принципе.

Однако практика показывает, что это не совсем так. Народу говорят только то, что власть считает необходимым сказать для своей безопасности и не более того.

Все делается по схемам и лекалам бывшего СССР, хотя его уже давно нет, как субъекта государственной власти.

Я хорошо помню, когда информация о болезни руководителей СССР замалчивалась, подменялась разного рода надуманными сообщениями.

Даже факты смерти руководителей СССР скрывались от народа на некоторое непродолжительное время.

СССР нет, а идеология СССР и практика ее применения остались у нас в Беларуси. Наш народ, я имею в виду белорусское общество сегодня живет по советско-российским понятиям, а не по своим законам, - cчитает Мечислав Гриб.