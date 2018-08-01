Честь и почесть 1 Дмитрий Быков

1.08.2018, 18:50

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Дмитрий Быков

Сегодня главные «герои страны» – спортсмены, пропагандисты и создатели нового оружия.

Двукратная чемпионка мира волейболистка Екатерина Гамова раскритиковала спортивных чиновников за присвоение футболистам сборной звания «Заслуженный мастер спорта».

Она, конечно, никого не хотела задеть – у нас теперь задеть футболиста и даже фаната опасней, чем даже усомниться в подлинности ветерана, – но обычно ЗМС присваивается победителям или хоть завоевателям медалей, а тут что? Выход в восьмерку.

Несмотря на всю симпатию к Гамовой – кстати сказать, одной из самых красивых российских спортсменок, – я склоняюсь к мысли, что не наградить футболистов российской сборной было нельзя. Именно потому, что каждой эпохе соответствует свой, так сказать, главный вид спорта либо искусства, передний край нашей атаки на остальной мир.

Когда-то героями дня были стахановцы и прочие ударники, и награждали их. При этом Андре Жид заметил, что рекорд Стаханова являлся нормой для французского шахтера и ничего особенно героического Стаханов не совершил, но он был витриной социалистического строя, и наградить его следовало.

В шестидесятые главными героями были космонавты, их награждали за каждый полет, а за два ставили бронзовый бюст на родине героя. В семидесятые главным кумиром нации был Брежнев, и он получал Ленинскую премию за свои мемуары. Думаю, что, если бы в это время присвоили звание Героя Советского Союза Алле Пугачевой с производством ее в маршалы, никто бы особенно не удивился, и уж у нее было больше оснований для этой награды, чем у Брежнева – для Ленинской премии за литературу. Конечно, можно сказать, что Ленинскую премию это несколько обесценило, но она ведь и так не очень высоко ценилась. Однажды Эренбург долго уговаривал Пикассо принять ее международный вариант. «Илья, тебе это очень нужно?» – «Да, Пабло!» И в память общей парижской юности принял награду – и приколол ее спереди на штаны.

Сегодня главные герои страны – спортсмены, пропагандисты и создатели нового оружия. Кто еще герои, кого награждать? Не вежливых же людей, не военных, которых якобы «тамнет»? Можно еще героев Сирии, но поскольку война не предполагает информационной открытости, их награждают главным образом посмертно, и в этом есть особенный, фирменный цинизм.

Мы доживем, наверное, до эпохи, когда основой нашего имиджа в мире станет либо наука, либо просвещение, либо подвиги самоотречения, но это случится не завтра. А пока логично и правильно награждать тех, кто отстаивает честь страны. Какая честь, такая и почесть. И попробуй кто мне сказать, что они незаслуженные мастера спорта.

Дмитрий Быков, «Эхо Москвы»