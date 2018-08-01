Фотофакт: Под Минском дети сыграли в гигантский «тетрис» 1 1.08.2018, 19:02

Фото: tut.by

Вместо геометрических фигур использовалась старая бытовая техника.

1 августа на территории Минского областного технопарка прошла интересная акция: дети, отдыхающие в одном из летних оздоровительных лагерей Беларуси, сыграли в гигантский «тетрис», пишет tut.by.

Вместо электронных геометрических фигур, которые можно увидеть на экране этой популярной головоломки, на территории деревни Станок-Водица Смолевичского района были размещены телевизоры, холодильники и стиральные машины. Все они отработали свой срок эксплуатации.

Юные белорусы управляли этими объемными фигурами с помощью больших кнопок «вправо», «влево», «перевернуть», а работники полигона — реагировали на команды и выстраивали технику в нужные места. Как и в «тетрисе», фигурки исчезали при заполнении полного игрового ряда.

«Тетрис» из бытовой техники — новый проект инициативы «Цель99». Проект направлен на то, чтобы сформировать у жителей Беларуси культуру сдачи бытовой техники в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования.