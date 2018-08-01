Что такое «красота по-японски»? 1 1.08.2018, 19:20

У жителей страны восходящего солнца свои взгляды на прекрасное.

Не смотря на 21 век, глобализацию и сильное влияние американской культуры, японское каноны красоты кардинально отличаются от общепринятых стандартов, пишет сайт «Вокруг света».

Загадочные гейши, неслышно семенящие по древним улицам, многослойные кимоно, забеленные лица и черненные зубы – это все осталось в прошлом. Но даже с наступлением новой эпохи японские принципы красоты не стали понятнее или ближе западному человеку.

Из-за того, что у японцев черные, как смоль, волосы, натуральный блонд у них в большом почете. Мало кто решается кардинально осветлить волосы, но многие стараются покрасить их хотя бы в коричневый, каштановый, рыжий или пепельный цвет. От природы прямые волосы японки завивают локонами.

Карий цвет глаз меняют на любой другой с помощью линз. Помню, как в 2000-х годах наш университетский преподаватель-японец пришел в зеленых линзах. Это был шок! А сейчас цветные линзы стали привычным явлением.

Проблему коротких и редких ресниц, а также нависшего верхнего века японки решают с помощью накладных ресниц. И носят их не только по праздникам и на торжественные выходы, но и в повседневной жизни. Нередко можно увидеть, как японская красавица приклеивает ресницы в вагоне поезда при всем честном народе.

Чтобы изменить разрез глаз и сделать взгляд более выразительным, японки прибегают и к более экстремальным методам – хирургическому вмешательству. Это, пожалуй, наиболее распространенная процедура в японской пластической хирургии. Чаще всего такие операции делают местные селебрити. Яркий пример такому изменению внешности – японская певица Аюми Хамасаки. Обычные смертные тоже не гнушаются лечь под нож ради европейского разреза глаз, но стараются это не афишировать.

Еще одна важная деталь макияжа – это розовые щечки! Румяна обязательно должны быть выразительного розового оттенка, никакой естественной растушевки – два отчетливо видимых розовых пятна. Это считается очень милым.

В японских салонах красоты предлагают странную процедуру – бритье лица. Считается, что это способствует лучшему проникновению косметических средств и делает идеальным нанесение макияжа. Среди других преимуществ бритья – улучшение цвета лица и уменьшение пор. Наиболее популярные зоны для бритья – щеки, лоб, область над верхней губой, подбородок, часть лица между виском и мочкой уха и даже сзади за ушами.

Уши японки прокалывают крайне редко. В школе носить сережки категорически запрещено, как и плавать в них в бассейне, поэтому желающие украсить свои ушки носят клипсы. Украшения местные девушки выбирают миниатюрные: едва заметные цепочки и кулоны, тонкие колечки и неброские серьги. Никаких массивных перстней или колье с камнями. На приемы и важные события принято надевать нитку жемчуга.

Уделяя такое большое внимание волосам и лицу, японки, тем не менее, совершенно не ухаживают за руками. Маникюр? Нет, о таком не слыхали. Если в переполненном вагоне метро хотя бы у нескольких девушек будут накрашены ногти, это уже хорошо. Но есть и другая крайность – объемные ногти-когти, каждый со своим уникальным дизайном. Японские модницы самые экстремальные в мире.

Что носят японские женщины?

Белая кожа – признак аристократии. Издревле загар считался уделом фермеров и рабочего класса. Ничего не поменялось до сих пор, поэтому с приходом весны японки начинают наносить на лицо и открытые части тела средства с солнцезащитным фильтром. Летом дело доходит до абсурда: руки прячут в перчатках до локтя или до плеча, а на ноги надевают плотные черные колготы. Зонты и широкополые шляпы тоже обязательный аксессуар летних прогулок. А все потому, что в Японии летнее солнце очень активное – в 9 утра жарит, как в обеденные часы в наших широтах.

Зато в промозглые зимы «кроксы» на меху или оголенные ноги – это в порядке вещей. Например, школьная форма – это жестко установленный набор одежды, в который, за исключением горных префектур, не входят плотные колготы и пальто. Поэтому под пиджак школьницы надевают тонкий джемпер, вокруг шеи наматывают шарф, а ноги остаются в легких туфельках и гольфах до колен.

На пляж или в бассейн японки ходят не в купальнике, а купальном костюме годов эдак 50–60-х. Чем меньше открыто, тем лучше. Если в жаркую погоду это хоть как-то оправдано, то в бассейнах создается впечатление, что для японских женщин обнажение тела – это преступление.

Причем в повседневной одежде и праздничных нарядах эта тенденция тоже прослеживается. Никаких глубоких вырезов и облегающих силуэтов. Женские формы, которые несомненно скромнее, чем у европейских женщин, неразличимы под складками многослойной одежды. Хотя юбки и шорты японки стараются носить как можно короче – так ноги выглядят хоть немного длиннее.

Не удивляйтесь, увидев, как японка заворачивает ноги вовнутрь. Косолапость – это не порок, а эталон! «Каваии» в переводе с японского означает «по-детски мило». Барышни любого возраста, садясь, никогда сексуально не закладывают ногу за ногу, а стыдливо заворачивают носки вовнутрь, как маленькие стеснительные девочки.

Еще один необъяснимый феномен – обувь на несколько размеров больше и шарканье при хотьбе. Я сделала несколько гипотез такой привычке. Первая – историческая. Традиционная обувь, сандалии гета, были больше и шире ноги и издавали характерный громкий звук. Вторая – климатическая. Лето в Японии очень жаркое и душное, поэтому ноги к вечеру сильно отекают. А обувь на несколько размеров больше позволяет чувствовать себя немного комфортнее. Наверное.

Если во всем мире сумка сама по себе является аксессуаром, завершающим образ, то в Японии ее дополнительно украшают нереальным количеством брелоков, оберегов и мягких игрушек. Когда встречаешь школьников с такими сумками, это смешит и умиляет, но когда видишь японскую красотку или даже бабушку с такими детскими украшениями, это сбивает с толку. По истине, восток дело тонкое!