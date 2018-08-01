Беды и победы Cветлана Балашова

1.08.2018, 19:25

Городские власти любят зелень только в бумажном эквиваленте.

В последние годы тишина и спокойствие Севастопольского парка лишь кажущиеся. Территория уже давно является местом ожесточенных «коммунальных сражений» жителей микрорайона «Восток» с чиновниками районного, городского и республиканского масштаба. Очень уж лакомым оказался кусок земли площадью 73,16 гектара в центре Минска.

В 1954 году правительство БССР и городская власть Минска в честь 10-летия освобождения столицы от немецко-фашистских захватчиков создали на территории Зеленовского водозабора парк и назвали его Севастопольский.

Добраться до него просто: нужно сесть на любой трамвай, который идет в сторону Зеленого Луга. Остановка так и называется — «Севастопольский парк». Для многих городских детей, которые никогда деревни в глаза не видели, Севастопольский парк и сегодня любимое место для игр и развлечений — этакий кусочек дикой природы в столице.

Отступать некуда

Фактически лиственный лес в восточной части города не является парком. Официальный статус этого топографического объекта — «ландшафтно-рекреационная зона» (ЛР-2№86). Здесь расположены восемь скважин водозабора «Зеленовка». Сейчас многие из них уже не функционируют. Кроме того, парк относится к первой группе лесного фонда. Это значит, что согласно статье 27 Лесного кодекса использование этих участков для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства, возможно только по решению президента. И даже в этом случае земли могут использоваться только при условии сохранения лесов и природных ландшафтов.

В 1996 году мирный шелест тополиных крон был «разбавлен» криками протеста. Тогда представители евангелической конфессии получили разрешение на строительство религиозного центра «Гефсимания». Окрестные жители пресекли нежелательную инициативу, сославшись на нарушение природоохранного законодательства. Надежда Петровна Гомонова, общественная активистка, рассказывает:

— В 2004 году снова была предпринята попытка начать строительство. В районе диспетчерского пункта на улице Славинского вырыли котлован, завезли технику, вырубили деревья.

Возводить дома собиралась «Арэса-Сервис». Жилье предполагалось элитное, с квартирами 180—200 квадратных метров. «Атаки» строителей люди отражали пять раз. Нам удалось попасть на прием к заместителю генерального прокурора. Это первый и единственный случай в Беларуси, когда фактически начавшуюся стройку заморозили после вмешательства неравнодушных людей.

Однако мы уверены, что планы по строительству домов не отложили. Как раз наоборот. Практически к тому месту, где предполагалось строительство жилых домов, в 2009 году в нарушение всех норм и правил была проведена теплотрасса. В «Белэнерго» объяснили ее необходимость так: «для прогнозируемых объектов жилищного строительства». Можно не сомневаться, что трасса проложена под жилые дома, которые здесь в скором времени построят.

Потом у градостроителей возникла идея проложить по территории парка дорогу — третье транспортное кольцо. Вопрос с трассой очень странный. Решения о строительстве дороги не было, экспертиза не проводилась, но на генплане Минска третье кольцо нарисовано. Но, как тогда объяснил нам вице-премьер Калинин, есть два(!) генеральных плана, на одном — с дорогой, на другом — без нее.

Сотни обеспокоенных жителей микрорайона «Восток-2» забросали чиновников гневными письмами. Основным аргументом общественников стала очевидная опасность для здоровья маленьких минчан с особенностями развития. Дело в том, что на территории парка находится школа-интернат для детей с нарушением слуха и Республиканский реабилитационный центр для детей-инвалидов. Участники стихийных «групп сопротивления» пытались защитить природу от вторжения безжалостной цивилизации. В результате вопрос о строительстве трассы с согласия президента был отложен до 2020 года.

— Если здесь все-таки проложат дорогу, то не будет ни парка, ни водозаборных скважин, ни элементарного свежего воздуха и можно будет строить все, что угодно, — уверен «однополчанин» Надежды Гомоновой Виктор Кишкуновский.

Надо сказать, что у «севастопольцев» за долгие годы борьбы появилось твердое убеждение, что городские власти (подтверждением тому — уголовные дела в отношении некоторых чиновников Мингорисполкома) любят зелень только в бумажном эквиваленте.

Наступали широким фронтом

В конце февраля нынешнего года несколько десятков защитников Севастопольского парка собрались в актовом зале гимназии № 9, чтобы обсудить строительство лаборатории в Зеленом Луге.

Проект авторы пытались презентовать еще в 2017 году, но из-за обращений недовольных граждан отправили на доработку. И вот представители компании «Голографическая индустрия» при поддержке администрации Первомайского района встретились с жителями микрорайона, чтобы рассказать о деталях. Суть конфликта: помещения по адресу Логойский тракт 22/2 хотят переделать под химическую лабораторию для производства акрилантных монометров (их используют в голографической продукции — акцизы на алкоголь. — Авт.).

— Эта лаборатория — ноу-хау нашего предприятия, — рассказывал заместитель главного инженера компании Владимир Ковалев. — Мы получили разрешение на проектирование от Мингорисполкома, заключение от МЧС, центра гигиены и эпидемиологии, ГАИ, «Зеленстроя». Соблюдены все правовые и нормативные требования. Мы также получили согласование от комитета архитектуры Мингорисполкома о реконструкции помещений. Все документы готовы для прохождения экологической государственной экспертизы.

«Севастопольцы» уверены: открывать лабораторию в этом месте нельзя:

— На эту территорию детальный план не разработан, а по генплану здесь нельзя размещать химпроизводство. Чтобы обойти это, вы назвались химлабораторией, — уличала специалиста Людмила Беляева-Гундорина. — Но в отчетах указано, что здесь будет производиться тонна веществ в год, а в прошлом отчете и вовсе говорилось о двух тоннах! Это настоящее вредное производство. Учитывая, что было такое серьезное расхождение в цифрах в отчетах, мы вам не верим! К этим помещениям примыкает Севастопольский парк!

Жители близлежащих домов объединились в инициативную группу и собрали более 1000 подписей против открытия лаборатории, которые предъявили на собрании. Больше всего людей волнует, как размещение лаборатории отразится на качестве воздуха, ведь будут постоянные выбросы, а ближайший жилой дом — в сотне метров.

Местные жители сформулировали список замечаний и предложений и передали администрации Первомайского района в надежде, что их услышат. Оказалось, не зря. Заказчик планируемой лаборатории отказался от планов по размещению производства вблизи Севастопольского парка и жилых домов.

Объявлена «мобилизация»

В начале мая стало известно, что власти Минска намерены убрать еще один квартал частного сектора. На этот раз под угрозой оказалась усадебная застройка Зеленого Луга. Мингорисполком и «Минскградо» собираются построить многоэтажные дома на месте частного сектора и двухэтажек в границах квартала улицы Волгоградской — Логойского тракта — улицы Севастопольской — улицы Кутузова. Сейчас здесь живут 5 тысяч человек, в том числе — 2,1 тысячи жителей частных домов. После реконструкции архитекторы планируют поселить в этом квартале 8,4 тысячи человек. Планируется снос кварталов вдоль улицы Волгоградской. Из коттеджей, похоже, «помилуют» лишь посольство Сирии. Переселят еще 77 квартир из двухэтажных домов.

Освободившуюся территорию архитекторы «Минскградо» задумали застроить блокированными домами до трех этажей и многоэтажками по 6—9 этажей, в некоторых домах будет больше десяти этажей. По плану в квартале будет построено 1408 квартир — почти 100 000 квадратных метров жилья. На улице Кнорина разместится высокоплотная застройка. Изменится территория бульвара по улице Чайковского, а на улице Новгородской должен появиться детский сад. Запроектированы магазины, амбулатория, аптека, кафе.

Проект может быть реализован в два этапа. Первый — до 2020 года, второй — до 2030-го.

В соцсетях «севастопольцы» активно обсуждают полученную информацию, определяют методы и способы общения с юристами, представителями власти и авторами застройки. Пока, судя по комментариям, новая «война» уже на пороге.

Cветлана Балашова, «Свободные новости»