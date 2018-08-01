Экономист: У белорусов катастрофически не хватает денег 1.08.2018, 19:39

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Какие риски несет «кредитный бум» в Беларуси?

По информации Нацбанка, белорусы активно продолжают пользоваться банковскими кредитами. За июнь задолженность физических лиц по кредитам выросла до 10162,5 миллиона рублей.

Год назад этот показатель составлял 7 694,5 миллиона рублей. За июнь задолженность по кредитам выросла на 171,6 млн. Рублей, за май - на 241,1 млн. рублей.

Ситуацию с кредитным бумом в Беларуси прокомментировал «Радыё Рацыя» экономист Лев Марголин:

- Кредиты берут, так как зарплаты не растут, а требования у людей по-прежнему остаются достаточно высокими. Денег катастрофически у народа не хватает, но многие не хотят себя ограничивать в жизненных потребностях.

Вот и идут в банки за кредитами, тем более, что процентные ставки в последнее время значительно уменьшились.

- Есть ли тут риски для банковской системы?

- То, что задолженности по кредитам продолжают расти, это не очень хорошая новость, так как не все возвращают кредиты. Банки выдают кредиты и рассчитывают, что деньги будут возвращены.

Но если объем кредитов, которые не вернули, превышает критическую черту, то это становится опасным для банка. Если же такая ситуация получается не с одним банком, а со многими, то это уже становится проблемой для всей финансовой системы страны.