Что происходит на российско-белорусской границе? 1.08.2018, 19:57

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Сегодня должен был вступить запрет на въезд иностранцев в РФ через Беларусь.

По данным российского логистические сайту logirus.ru, правительство России с 1 августа собиралось прекратить пропуск граждан третьих стран через белорусско-российскую границу.

Корреспондент «Радыё Свабода» отправился на автопереход Заольша-Рудня, чтобы проверить, как сейчас попадают в Россию иностранные автомобили.

Литовский водитель: Ездим под угрозой наказания

Автопереходов Заольша - Рудня - на границе Витебской и Смоленской области. Он предназначен для движения легкового и грузового транспорта по так называемому «Калининградскому коридору» - пути из Калининграда в Москву чрез Литву. Машины с литовскими и латвийскими номерами здесь едут часто. День 1 августа не стал исключением: о сегодняшнем якобы запрете на въезд в Россию водитель литовской компании Girteka даже не слышал.

«Нас не предупреждали об этом сегодня. Но мы знаем, что у российских пограничников в правилах сказано: иностранцы должны следовать через двусторонние или многосторонние пункты пропуска, открытые именно для международного сообщения. Здесь таких нет, и мы ездим под угрозой наказания. Это несовершенство законодательства, которое Россия никак не устраняет», - говорит водитель грузовика Линас, имеющий литовский паспорт.

Он добавляет, что компания Girteka охотно принимает на работу белорусов. Не в последнюю очередь для того, чтобы избежать проблем с прохождением белорусско-российской границы в случаях запрета на въезд для граждан Евросоюза.

Запрет был, но через два часа ее отменили

На белорусско-российских автопереходах нет пограничников, так как официально нет межгосударственной границы. Но время от времени приезжают так называемые «летучие бригады» пограничников, проверяющие паспорта и могут «завернуть» иностранца.

Такое случалось и раньше - еще до объявленной даты 1 августа, говорит водитель-белорус.

Андрей: «Позавчера здесь на моих глазах "завернули" гражданина Украины на автомобиле с литовскими номерами. Такое время от времени случается, так как формально все правильно: через двусторонние переходы имеют право следовать только белорусы и россияне. От "страховщиков" я слышал, что отныне действительно хотели останавливать иностранцев, но запрет действовал только два часа. Потом пришел факс, и ее отменили».

Поскольку на границе, кроме страховщиков и таможенников, нет других структур, то узнать о подробностях больше не у кого.

Виталий, работник белорусской страховой компании, о возможном запрете въезда на территорию РФ для иностранцев слышал. Он видел, что накануне россияне действительно несколько раз останавливали и «заворачивали» граждан Польши и Литвы.

Такое уже видели

За перипетиями на дороге наблюдают и работники приграничнаго кафе. Сюда заходят и водители, и пассажиры, и страховщики - как с белорусской, так и с российской стороны.

Татьяна работает здесь с 2010 года и говорит, что это не первое «обострение на границе»:

«У нас на границе "обострение", как только в правительстве у кого-то плохое настроение. То в нашем, то в их. Порядка не будет, пока не примут нормальные законы. А не так, что "хотим - пустим, не хотим - не пустят". Сколько раз мы такое уже наблюдали!»

На самом деле проблемы с прохождением белорусско-российской границы иностранными гражданами были и в 2016 году, и раньше. Несмотря на формальное отсутствие границы, то на белорусской, то на российской стороне регулярно устраивают проверки паспортов и иногда запрещают въезд гражданам третьих стран, ссылаясь на закон Российской Федерации № 4730-I "О Государственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г.

Граница без столбов и овчарок

Пограничный контроль на границе между Беларусью и Россией исчез в 1995 году, когда вступил в силу Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между странами.

Но правила въезда для иностранцев стороны так и не согласовали. Беларусь по-прежнему руководствуется тем, что без уточняющих положений действует принцип, согласно которому белорусско-российская граница открыта для всех. На сайте пограничной службы ФСБ России говорится «С учетом взаимных интересов Российской Федерации и сопредельных государств отдельные правила режима Государственной границы могут не устанавливаться, а характер установленных правил может быть упрощен».