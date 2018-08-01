Financial Times: Новым премьером Великобритании может стать сын пакистанских мигрантов 1.08.2018, 20:04

Саджид Джавид - фаворит среди букмекеров.

48-летний глава Министерства внутренних дел Великобритании Саджид Джавид, по мнению букмекеров, может стать следующим британским премьер-министром, пишет Financial Times.

«Новое время» рассказывает о нетипичном британском консерваторе пакистанского происхождения, которому год назад никто не предсказывал даже его нынешней министерской должности.

Бедное детство в семье мигрантов и карьера в банковской сфере

Саджид Джавид родился 5 декабря 1969 года в Рочдейле, в британском графстве Ланкашир, в семье выходца из Пакистана Абдула Джавида, который работал водителем автобуса. В семье было пятеро сыновей, Саджид был средним.

Когда ему исполнилось четыре года, его семья переехала в Бристоль, где Абдул Джавид купил магазин женской одежды. Вся семья жила в двухкомнатной квартире над этим магазином: в одной из комнат - трое старших братьев Саджида, а в другой - его родители вместе с ним и его младшим братом.

В 14 лет Саджид стал интересоваться финансовыми рынками - он взял в банке кредит в 500 фунтов стерлингов, чтобы инвестировать в акции и стал постоянным читателем Financial Times.

Thinking of the two women who have inspired me the most, the great Margaret Thatcher and my amazing mum #InternationalWomansDay pic.twitter.com/mt0B0CedqQ — Sajid Javid (@sajidjavid) 8 марта 2018 г.

Саджид Джавид закончил государственную школу возле Бристоля, после чего учился в Техническом колледже Филтона и Эксетерском университете, который он закончил в 1991 году. В университете Джавид изучал экономику и политику и стал членом Консервативной партии.

После окончания учебы он стал работать в Chase Manhattan Bank в Нью-Йорке, в возрасте 25 лет Джавид занял должность вице-президента этого банка.

В 1997 году он вернулся в Лондон. В 2000 стал директором Deutsche Bank, в 2004 - управляющим директором. На различных руководящих должностях в Deutsche Bank Джавид работал до 2009 года. В момент ухода из банковской сферы в политику, его зарплата составляла 3 млн фунтов стерлингов в год.

Успехи в политике

Джавид впервые был избран депутатом Палаты общин в мае 2010 года. В следующие несколько лет он фигурировал в ряде публикаций как один из самых перспективных впервые избранных депутатов-консерваторов. А в октябре 2012 года The Daily Telegraph включила Джавида в свой список Топ-100 самых влиятельных фигур среди правых политиков - он занял 55 позицию. Его отмечали как члена ближнего круга на тот момент министра финансов Джона Осборна, которому нравились экономический тэтчеризм Джавида и мультикультурность, которые он привнес в партию.

9 апреля 2014 года премьер-министр Дэвид Кэмерон впервые назначил Джавида в Кабинет министров в качестве государственного секретаря по вопросам культуры, средств массовой информации и спорта и министра по вопросам равенства. Таким образом он стал первым британским депутатом пакистанского происхождения, возглавившим правительственный департамент.

Джавид также занимал должность министра предпринимательства во втором кабинете Кэмерона.

Джавид в кабинете министров Терезы Мэй

После отставки Кэмерона в июле 2016 года в связи с результатами референдума по Brexit Саджид Джавид был назначен министром по делам общин и местного самоуправления в кабинете Терезы Мэй.

В 2017 году он сохранил эту должность во втором кабинете Мэй.

Сам Джавид не поддержал Brexit, хотя и называет себя евроскептиком.

#GE2017 choice could not be clearer: a coalition of chaos creating uncertainty & risk - or strong, stable leadership with Theresa May pic.twitter.com/bFk1MsKiFU — Sajid Javid (@sajidjavid) 28 апреля 2017 г.

Несмотря на взаимную неприязнь с Терезой Мэй, в частности, связанную с амбициями Джавида занять премьерский пост, в апреле 2018 года она назначила его на более ответственную должность главы МВД. Это произошло после того, как предыдущая глава ведомства Эмбер Радд подала в отставку на фоне скандала вокруг так называемого поколения Windrush - мигрантов из стран Африки и с Карибских островов, которых после Второй мировой войны приглашали в Великобританию, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы. Скандал начался после того, как в прессе появилась информация, что МВД устанавливало целевые показатели депортации мигрантов, так как, вероятно, рассматривало их в качестве нелегалов.

"Мои родители приехали в эту великую страну из Пакистана в шестидесятые годы, чтобы помочь построить эту страну. Я уверен, они будут очень горды, что один из их сыновей занял такой высокий государственный пост", – заявил репортерам новоизбранный министр.

Личная жизнь и взгляды Саджида Джавида

Несмотря на то, что он родился в семье выходцев из Пакистана, Джавид нерелигиозен.

"Традиции моей семьи мусульманские. Меня и моих четверых братьев воспитывали верующими, но я не практикую никакой религии. Моя жена - практикующая христианка, и единственная религия, которая практикуется в моем доме, - это христианство", - говорил он.

Саджид Джавид женился в 1997 году на Лауре Кинг, с которой познакомился в возрасте 18 лет. Пара воспитывает троих дочерей и сына.

В политике Джавид является последователем "железной леди" Маргарет Тэтчер.

После назначения на должность главы МВД Джавид извинился за гомофобию в этом министерстве в 1950-х. Он также пообещал заняться борьбой с преступлениями против представителей ЛГБТ-сообщества.

Джавид является известным сторонником Израиля в британском Кабинете министров. Он способствовал развитию Национального мемориала и учебного центра по Холокосту и является сторонником борьбы с антисемитизмом.

Pleasure to speak at the @PinkNews #Pride reception this week and highlight the work we are doing on LGBT rights. Britain should be a place where everyone feels comfortable - whatever your sexual orientation or gender identity. #PrideMatters #PrideInLondon pic.twitter.com/Orz0H905nz — Sajid Javid (@sajidjavid) 7 июля 2018 г.

Джавид выступает против преференций для жителей Европы в вопросе иммиграции.

На посту главы МВД он одобрил назначение препаратов на основе каннабиса в медицинских целях, однако настаивал на том, что это не является шагом к легализации каннабиса в рекреационных целях.