Леонид Судаленко: Для меня суд над лидерами РЭП остался закрытым 2 1.08.2018, 20:36

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Леонид Судаленко

Фото: charter97.org

Правозащитника не допускают в зал судебного заседания.

1 августа гомельский правозащитник Леонид Судаленко начал тяжбу, связанную с громким уголовным делом по обвинению лидеров профсоюза РЭП в неуплате налогов. Соблюдая досудебный порядок урегулирования спора он подал жалобу председателю мингорсуда Павлу Коршуновичу о нарушении права на публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, пишет «Гомельская весна».

Правозащитник указал, что 30 июля заблаговременно прибыл и зарегистрировался в суде Ленинского района Минска с целью присутствовать и мониторить открытый уголовный процесс по обвинению должностных лиц его нанимателя (председателя и бухгалтера) в неуплате налогов (Леонид Судаленко состоит с профсоюзом РЭП в трудовых отношениях).

Он подчеркивает, что председательствующая по делу судья суда Советского района Минска Марина Федорова организовала и начала производство по уголовному делу в зале судебного заседания, вмещающем около 50 граждан, в то время, как в открытое судебное заседание граждан явилось в два раза больше.

Правозащитник отметил, что в здании суда Ленинского района Минска имеется актовый зал, вмещающий несколько сотен человек. Ранее здесь проходило слушание одного из резонансных уголовных дел по обвинению в терроризме, и тогда каждый желающий имел возможность свободно присутствовать в открытом уголовном процессе.

«В результате я, равно как и еще тридцать граждан не смогли войти в зал судебного заседания по причине отсутствия в нем мест. По существу для нас уголовный процесс остался закрытым», - отметил Л. Судаленко в жалобе вышестоящему суду.

Отказ судьи допустить его в зал открытого судебного заседания по уголовному делу он расценивает нарушением его права на публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, гарантированное каждому статьей 14 Международного пакта о гражданских и политических правах.

«В связи с невозможностью присутствия в открытом уголовном процессе я прошу вышестоящий суд признать организацию и производство по резонансному уголовному делу неправомерными», - написал в жалобе правозащитник.

Он также заявил о своей готовности довести начатую тяжбу до логического конца, даже если для этого понадобится обратиться в Комитет ООН по правам человека, который рассматривает жалобы о нарушении прав, гарантированных Международным пактом о гражданских и политических правах. "Это будет первое дело в КПЧ ООН с Беларуси, имеющее отношение к нарушению права на публичность судебного процесса", - добавил Л. Судаленко.