Директор Лидской обувной фабрики: Наши кеды никогда не носил 5 1.08.2018, 20:47

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Владимир Чижик рассказал о своем отношении к продукции фабрики.

На Лидской обувной фабрике заявили Еврорадио, что им невыгодно выполнять заказ минского магазина LSTR на дизайнерские кеды.

Попутно выяснилось, что директор Владимир Чижик, хоть сам лидчанин, но кеды производства своей фабрики никогда не носил, пишет «Салiдарнасць»:

«А зачем? Я мечтал об «Адидасах», «Томисах», и так далее»

Несколько лет назад владелец компании Gloria Jeans Владимир Мельников рассказал snob.ru, почему носит одежду своего производства.

– Конечно, я люблю дорогие костюмы. Я же модник. Но на работе – Gloria Jeans, к Ксении Собчак – Gloria Jeans, ко всем этим великим – Gloria Jeans. В 2000 году меня, как успешного представителя среднего бизнеса, пригласили на форум в Давосе. Вместе со мной за столом сидел основатель компании «Майский чай» Игорь Лисиненко. Рядом с нами сел CEO Macro System и спрашивает: «Вы где работаете?» Я ему отвечаю: «В Gloria Jeans». «А что вы носите?» – говорит он. Раз – а я сижу весь в армани-шмармани. «А вы что делаете?» – спрашивает Игоря. – «Майский чай». – «А что вы пьете?» Игорь достает из кармана пакетик «Майского чая» и кладет на стол. После этого CEO Macro System с Лисиненко три часа разговаривал, а ко мне вообще не поворачивался, как будто меня нет за столом.