Почему в отпуск нужно взять пачку овсянки 2 Оксана Скиталинская

1.08.2018, 20:54

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Все о «каше молодости»

Когда мы путешествуем, то случается так, что в поездах, аэропортах или гостиницах доступны только шоколадные батончики, чипсы, соленые орешки и сладкая вода, а позавтракать можно только круассаном или тостами из белого хлеба с кофе. Поэтому в дорожной сумке всегда должен быть какой-продовольственный запас.

У меня с собой всегда есть экобутылочка для воды, мисочка, дорожный набор "ложка-вилка", пакетики каш, протеиновый порошок, семена чиа, а также орехи и семена тыквы (в одном пакетике с "замочком").

Но я особенно люблю овсяную кашу. Объясню – почему.

Во-первых, овес содержит, без преувеличения, уникальный класс противовоспалительных веществ. Особенно много их в овсяной муке, толокне.

История использования овса для оздоровления очень древняя. Наверное, каждый из нас слышал, как полезен его отвар и как он омолаживает кожу. Все это – именно благодаря этим веществам, авентрамидам.

Авентрамиды имеют чрезвычайно сильное противовоспалительное действие за счет подавления синтеза вещества, стимулирующего воспаление. Хронические воспаления создают благоприятную почву для мутаций клеток, канцерогенеза и преждевременного старения.

Авентрамиды защищают кожу от разрушительного воздействия ультрафиолетовых лучей, а в сочетании с растворимой клетчаткой имеют антисклеротический и антидиабетическое эффекты.

Во-вторых, в овсе есть бета-глюканы, необходимые для нашего иммунитета.

Это крупные молекулы, которые не перевариваются ферментами в желудочно-кишечном тракте. Они захватываются клетками слизистой оболочки кишечника (эндотелия) и активно переносятся в подслизистый слой, где активируют макрофаги, а через них – лимфоциты, ответственные за местный иммунитет.

Активированные лимфоциты из слизистой оболочки кишечника распространяются с током крови в слизистые оболочки различных органов, обеспечивая, таким образом, защиту от инфекций.

Часть бета-глюканов с током крови попадает в печень, в которой образуются особые вещества – цитокины, активирующие системный иммунитет.

Поэтому бета-глюканы активируют как местный иммунитет, обеспечивая защиту организма от вторжений антигенов, так и системный иммунитет, что приводит к уничтожению чужеродного генетического материала и восстановлению иммунного гомеостаза.

Словом, все просто – взять немного каши, залить водой, добавить семена, орехи, ягоды, овощи, кефир или йогурт, подождать несколько минут и съесть.

Меня часто спрашивают, ем ли я зерновые (каши, макароны). Конечно, просто в небольшом количестве и в холодном виде. Ем каши, хлопья, макароны из твердых сортов, примерно половину чашки, часто – во второй половине дня, поскольку завтрак более белковый.

Весь остальной объем тарелки заполняю овощами (свежими/приваренными), небольшим количеством белка и полезного жира.

Почему стоит есть в холодном виде каши, макароны и картофель?

Ведь тогда в продуктах больше резистентного крахмала различных типов, который питает микроорганизмы толстого кишечника и способствует выработке ими важных жирных кислот, которые имеют противовоспалительное действие на слизистую, улучшают работу мозга и иммунной системы.

Ешьте овсянку правильно, много ходите, не унывайте, радуйтесь жизни, и ловите кайф от каждого мгновения!

Оксана Скиталинская, «Новое время»