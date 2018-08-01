Усик о звании Героя Украины: Не нужны мне никакие звезды 2 1.08.2018, 20:56

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Александр Усик

Украинский боксер заявил, что признание людей важнее, чем регалии.

Победитель Всемирной боксерской суперсерии, украинский боксер Александр Усик заявил на пресс-конференции в Киеве 1 августа, что ему не нужно звание Героя Украины. Об этом сообщает Sportarena:

"Герой? Не нужны мне никакие звезды. Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так герой. Мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого какие-то регалии, потому что это не то. Когда ты идешь, и люди говорят, что они молятся и переживают, это признание, а не звезды, которые вы там раздаете кому попало", – сказал боксер.

С предложением присвоить Усику звание Героя Украины выступил премьер-министр Украины Владимир Гройсман после боя украинца с россиянином Гассиевым в ночь с 21-го на 22 июля в московском спорткомплексе "Олимпийский". Тогда арбитры единогласно присудили победу Усику. Он стал обладателем всех четырех поясов чемпиона мира в первом тяжелом весе – WBO, WBC, WBA, IBF – и пояса журнала The Ring, а также получил кубок Мохаммеда Али.