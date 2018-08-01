Денег нет, но вы держитесь! 1 Николай Травкин

1.08.2018, 21:13

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Николай Травкин

Тревожно спал. Всю ночь какие-то старики и старухи снились.

Измождённые, еле ноги волочат и на пенсию просятся. А им Медведев отвечает: "Денег нет на пенсии, но вы поработайте ещё годков по 5-8 и они появятся".

Утречком встал и думаю, а дай ка я письмецо Димитрию Анатоличу накропаю, да посоветую, где денежку можно лишнюю обнаружить.

Только поудобнее к "клаве" пристроился и, вдруг, вспомнил, да я же ему как раз 2 года назад и писал об этом ...

Уваж. Дмитрий Анатольевич!

Не могу больше молча наблюдать, как из сил ты последних выбиваешься, как рвёшь ты сердечко своё на части в переживаниях о нас, недостойных.

Все уголки бюджетные потаённые ты облазил в поисках денежки, случайно завалящейся, для поддержания пенсионеров, бюджетников и прочих калек.

Можно бы, конечно, зачерпнуть изрядно из "силовых" статей либо организовать экономию от ликвидации синекур, типа полпредств Президента, и хватило бы на всех упомянутых сирых и убогих. Но разве ж Папа позволит?!?

Можно бы отщипнуть не менее и от госкорпораций, но там Сечин не подпускает, сторожит аки пёс злющий, близко подойти страшно.

Какие-то рублики можно собрать от разгона кормящихся из бюджета конторок, типа НАНО-ФАНО, но этого маловато.

Дима, сынок (уж не обессудь за фамильярность, но как взгляну на тебя - хочется по головке погладить и успокоить), показали нам тут по телевизору кино одно документальное. В общем, там некоего уважаемого и бескорыстно служащего государству на самом верху чиновника случайно заподозрили в нехорошем.

У него и сердце горячее, и руки чистые (ладошки не светились как у Никиты Белых) и внешность благообразная. Одним словом, сразу видать - православный и патриотичный человек. А стали открывать коробки из под обуви и… бог ты мой!

Дмитрий Анатольевич, вот я и думаю, может тебе дать команду, чтобы у всех больших чиновников обувные коробки проверили? Кажется мне, что обнаруженного там с лихвой хватит недостаток средств в бюджете возместить.

За сим прощаюсь и ежели чего не так, то извини старика. Да, кстати, сам то как спишь, видения кошмарные не мучают?

Николай Травкин, "Фейсбук"