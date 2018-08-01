Просевший на МКАД мост должны были починить еще весной 5 1.08.2018, 21:05

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Фото: tut.by

Коммунальньки с февраля знали, что мост нуждается в ремонте.

Сегодня на путепроводе МКАД в районе Лошицы лопнула балка, мост просел. О том, что этот участок кольцевой нуждается в капитальном ремонте, коммунальным организациям было известно еще весной, рассказали TUT.BY.

В районе Лошицы на МКАД лопнула балка пролетного строения путепровода. Всего в пролете семь балок, объяснил tut.by Евгений Фей, заместитель директора ГП «Горавтомост», организации, которая обслуживает этот путепровод.

Так выглядит лопнувшая балка. Можно рассмотреть пометки на балках — вероятно, здесь производились замеры

— Пытаемся не допустить обрушения балки. Чтобы этого не случилось, будет выставляться временная опора, — сообщил собеседник.

Сколько понадобится времени, чтобы заменить лопнувшую балку, Евгений Фей пока сказать не может.

— Движение остановили только на участке по внутренней стороне кольцевой, а по внешней стороне кольцевой ездить безопасно сейчас?

— Весь мост нуждается в проведении капремонта. В феврале-марте БелдорНИИ проводил обследование, решили, что нужно делать капремонт моста. На подходах к нему выставили знаки ограничения грузоподъемности 15 тонн. Эти ограничения — с обеих сторон путепровода. Не знаю, по какой причине это произошло (лопнула балка. — Прим.). Может, кто-то проехал тяжелее…

Вид на путепровод сверху

— А почему капремонт до сих пор не делали?

— Этого я не скажу, я представляю эксплуатирующую организацию, направляю письма в Мингорисполком — это собственник моста.

— А Мингорисполком что отвечал?

— Что ставят на контроль, разрабатывают программу. Гордорстрой должен был выступать заказчиком ремонта.

По данным собеседника, этот участок путепровода построили в 1984—1985 годах, а реконструировали в 2001-м.

Директор БелдорНИИ Виктор Шумчик подтвердил, что специалисты института исследовали этот мост.

— После аварии на Припяти (треснувший в декабре прошлого года мост через Припять между Туровом и Житковичами — прим.) по поручению правительства и министерства транспорта мы определили три типа мостовых сооружений, которые в обязательном порядке требуют обследования, анализа и, возможно, усиления.

По словам Шумчика, мост на Игуменском тракте как раз относится к одному из этих классов.

— Мы несколько раз обращали внимание на мостовые проблемы, и город Минск, в отличие от других городов, откликнулся и начал привлекать специализированные организации для обследования мостов, в том числе и по данному. Мы провели обследование и сделали свои выводы, дали заключение. Наши специалисты, которые этим занимаются, как раз сейчас находятся под тем путепроводом, поэтому в подробностях пока не могу рассказать. То, что мы предлагали ограничить нагрузку — это да. И там стояли знаки ограничения на 10 и 15 тонн общей массы — для мостов это ничто.