БАТЭ пробился в третий раунд квалификации ЛЧ 1 1.08.2018, 21:18

1,479

Борисовский клуб победил финский ХИК со счетом 2:1.

БАТЭ на выезде в Хельсинки одолел финский ХИК в ответном поединке 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов — 2:1. Оба гола гостей случились при участии капитана Игоря Стасевича: сначала после его навеса мяч в сетку отправил игрок соперников, а после хавбек отличился сам. Белорусский клуб, не сумевший выиграть дома (0:0), прошел в следующую стадию отбора, где сразится с победителем пары "Карабах" (Азербайджан) — "Кукеси" (Албания), пишет "Прессбол".

ХИК — БАТЭ — 1:2

ХЕЛЬСИНКИ. "Телиа 5G Арена". Начало — в 19.00.

ХИК: Рудаков — Рафинья (к), Обилор, Патронен, Сумусало — Аннан — Риски (Алхо, 70), Дальстрем (Вертайнен, 74), Ягуби, Менса — Клаусс.

Запасные: Ууситало, Яласто, Пейпонен, Весиахо, Крисантус.

БАТЭ: Щербицкий — Риос, Филипович, Филипенко, Володько — Бага (Березкин, 77), Яблонский, Драгун — Иванич (Скавыш, 68), Сигневич, Стасевич (к) (Туоминен, 87).

Запасные: Чичкан, Глеб, Волков, Мухамедов.

ГОЛЫ: 0:1 — Рафинья (20, автогол после навеса Стасевича). 0:2 — Стасевич (23). 1:2 — Ягуби (28, пас — Риски).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Стасевич (58), Патронен (74), Ягуби (76), Скавыш (90), Володько (93+), Обилор (93+).

Первый матч — 0:0