Пережог топлива 2 Янка Грыль

1.08.2018, 21:40

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ФОто: tut.by

Большинство белорусов даже микроволновки и блендеры покупает в кредит.

Вот ты сколько получаешь, братка? Чего морщишься, словно солидола вместо пива хлебнул? Не много, значит, получаешь. Как все. Но на достойную жизнь хватает? Чего опять хлебало скривил? Что ты вообще знаешь, утырок, о достойной жизни, стабильности, целях устойчивого развития ООН, героически реализуемых нашей страной? Недоплачивают, говоришь? А кому сейчас доплачивают? Вон, Лукашенко даже чиновникам в прибавке к жалованью отказал!

Что отличает политика от простого смертного? Политик вовремя делает то, что гарантированно получит одобрение электората.

Причем это благодеяние электорату самому политику ничего не стоит - никаких ресурсов не израсходовано, все на месте, искренняя радость в сердцах трудящихся возникает совершенно бесплатно.

Медали вместо коврижек

26 июля Лукашенко провел совещание по теме совершенствования работы госслужащих. Что они там детально обсуждали насчет госслужащих, точно неизвестно: «В ходе мероприятия главе государства предложили ряд мер». Однако косвенно догадаться, какие меры были предложены, можно по следующей реплике первого лица: «Хотелось бы обсудить, во-первых: насколько предложенные меры позволят повысить эффективность работы госслужащих.

Во-вторых: если вы ко мне пришли с предложениями о повышении денежного довольствия и зарплат госслужащим, даже не поднимайте этот вопрос. Он раз и навсегда решен. Третье: предлагают ввести медали «За безупречную госслужбу». Я абсолютно не возражаю». Эффективность - само собой. Медальку - пожалуйста, это святое: что за чиновник без медалей? А вот зарплату повышать госслужащим - ни-ни.

Безусловно, Лукашенко озабочен лояльностью госаппарата в контексте приближающихся выборов, точная дата которых пока не назначена. Само собой, отказ от денежных подачек чиновникам - сильный и эффектный пиар-ход, который наверняка заметит население.

Но не будем забывать о контексте: в Беларуси форсированно ведется борьба с коррупцией, всё лето новостная лента пухла от новых коррупционных дел. Чиновники нервничают, хотя логика закручивания гаек им понятна.

Понятна и зарплатная дилемма. Включишь телевизор, а там везде коррупционеры - от Минздрава до Браславского райисполкома. Обыватель уверен, что чиновники сплошь и рядом воруют. Следовательно, зарплата для них не принципиальна - всегда могут отщипнуть, как говорится, от внебюджетных источников.

По этой логике повышение довольствия госаппарату воспринимается населением как издевательство. Потому что население, с одной стороны, уверено, что чиновникам прибавка к жалованью ни к чему - сами себе нахомячат на маслице к хлебушку, а с другой - ругает их за это огульно приписываемое госслужащим лихоимство и мздоимство.

Лукашенко фактически озвучил свой общественный договор с госаппаратом на предвыборный период: сначала стулья, потом деньги. И авансов не будет: «Речь не идет сегодня о раздаче каких-то премиальных или подарков. Речь должна идти о том, какие требования, в каких нормативно-правовых актах должны предъявляться госслужащему... Люди и общество должны видеть, что я... предъявляю жесточайшие требования к госслужащим, а за это им полагается это, это и это. За нарушения уходишь с должности, идешь в тюрьму. Люди должны это все понимать. Поэтому сначала требования к госслужащему, которые он должен жесточайшим образом соблюдать и выполнять, а затем коврижки».

Позиция красивая и почти безошибочная. Фактически она не менялась с момента сокращения госаппарата в 2017г.: повышение жалованья чиновникам возможно исключительно за счет сокращения их численности.

Нищеброды и бюрократы

А как у нас вообще обстоят дела с зарплатами электората и госаппарата? С электоратом всё ясно: большинство выпрыгивает на нетто-зарплату около BYN400, даже микроволновки и блендеры покупая в кредит.

При этом национальный вид спорта - разрыв между заявленной работодателем нетто-зарплатой и полученной на руки. Эта практика окончательно оформилась после девальвации 2011г.: тогда было «обещали Br7 млн - выдали Br4 млн», сейчас стало «обещали BYN700 - выдали BYN400».

Связано это не только с ухудшением экономической ситуации в 2014-17гг. Крепкий хозяйственник никогда не платит столько, сколько обещал - он платит столько, сколько полагает достаточным для достойной жизни. Видимо, именно в 2011-14гг. среднестатистический работодатель РБ тактически осмыслил разницу между зарплатой брутто (до налоговых, страховых и прочих вычетов) и нетто (получаемой на руки), спроецировав этот принцип на свою стратегию материальной мотивации.

Раз в жизни все получают нетто, а в статистике оперируют брутто, то давайте и в хозяйственной деятельности обещать BYN700, а платить BYN400. Теперь белорусские соцсети пестрят фотографиями расчетных листков водителей с вычетами за пережог топлива и объявлениями о вакансиях, где зарплатные цифры уже исправлены от руки в сторону уменьшения. Исправлены они теми трудящимися, которым уже посчастливилось работать в организациях-плательщиках.

А как же заветные 500 у.е., они же BYN1000? Увы, эта планка пока недостижима. Должностные лица применительно к зарплатным 500 уе. буквально реализуют указания Лукашенко, высказанные 2 марта на отчете Совмина, Нацбанка, облисполкомов и Мин-горисполкома. Предыдущую попытку достигнуть рубежа BYN1000 Лукашенко тогда оценил критически:

«Вы же буквально выдавили из предприятий эту среднюю BYN1000 в конце года. Но две трети населения практически этой зарплаты не видели. У половины - ниже BYN650. А 10% населения страны смогли заработать не более BYN300». Хуже того, сегодня этот рубеж для экономики РБ не по зубам: «Достижение и удержание в 2018г. зарплаты на уровне BYN1000 не подтверждает ни одна из областей.

Это тоже говорит о том, что вы пока не способны ее обеспечить». Логично. Тем не менее глава государства потребовал от подчиненных подвига: «К концу I квартала ваша задача - восстановить BYN1000, а в течение года - превзойти этот показатель». К концу квартала подвиг не получился. Он, скорее всего, получится к концу года - как в 2017г.: разовый всплеск с последующим многомесячным отскоком.

И январско-февральский отскок от BYN1000 тоже был санкционирован Лукашенко заблаговременно, еще в ноябре 2017г.: «В начале 2018г. будет больше выходных, соответственно, люди будут меньше работать и могут получить зарплату чуть ниже планируемого уровня… А дальше II, III, IV кварталы, мы должны уже превосходить BYN1000 хоть немножко». Думается, «хоть немножко» случится ближе к IV кварталу - одновременно и зарплаты подползут к BYN1000, и инфляция сполна выберет отпущенный ей Нацбанком годовой лимит.

В Беларуси принято думать, что это лично Лукашенко доставляет удовольствие вручную управлять зарплатной единичкой и тремя нулями. Однако не только по зарплатам, но и по реальным денежным доходам населения заметно, насколько слаженно и жестко действует система в целом. Да и расчетные листки трудящимся с обязательными вычетами за пережог топлива оформляет не Лукашенко.

Пережог и пережор

Решение Лукашенко не повышать зарплаты госслужащим смотрится тем более мотивированно, что тяготы кризиса 2014-17гг. сектор госуправления перенес вполне нормально. И без того зарплатный фонд госаппарата лишь чуть меньше, чем в образовании или здравоохранении, притом что в этих отраслях занято в разы больше людей.

Более того, индексировали, повышали и доплачивали чиновникам регулярно - и в этом отрасль даже на фоне кризиса выглядела по-чемпионски бодро.

«Гражданские служащие имели зарплаты на уровне нынешних средних по Беларуси еще в апреле 2017г. Тогда чиновникам была начислена средняя зарплата в BYN921,7. Можно сказать, что еще год назад госуправленцы начали жить в 2018-м... Сфера гос-управления превзошла остальных по темпам роста зарплат. В апреле 2018г. средняя зарплата чиновников увеличилась аж на 42,5% - до BYN1313», - пишет портал banki24.by.

Ну что ж, госслужащим оплатили их лояльность в финале электорального цикла загодя, авансом. На фоне подслеповатых расчетных листков с «пережогом» новое повышение зарплат в сфере госуправления гарантированно выглядело бы как плевок в сторону всех остальных.

Вот и получается, что главным бенефициаром кампаний по достижению зарплатного рубежа BYN1000 неизменно оказывается чиновничество. Оно же потом, уже с проиндексированной зарплатой на руках, громче всех умоляет ужесточить кредитно-денежную политику, напоминая, что рост доходов населения не должен опережать рост производительности труда.

Все так, только производительность труда в любой отрасли зависит от качества управления, каковое обеспечивает специализацию, разделение труда, снижение издержек, внедрение инноваций, повышение мотивации персонала и прочее.

Госслужащие прямо управляют госсектором и опосредованно - через налоговые, административные, контрольные и иные механизмы, - частным бизнесом. Так что среднестатистический «пережог топлива», никак не дающий вскарабкаться к заветным 500 уе., «по совести должен фигурировать и в их расчетных листках. С последующей коррекцией итоговых цифр.

Янка Грыль, «БелГазета»