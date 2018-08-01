Галина Смирнова: Геннадий Федынич - это человек слова 1.08.2018, 22:55

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Галина Смирнова

Активистка превратила свой допрос в акцию поддержки лидера профсоюза РЭП.

Praca-by.info приводит фрагмент статьи о втором дне судебного заседания по Делу профсоюзов.

После обеденного перерыва в суде продолжается допрос свидетелей. Вызывают представителя РЭП в Бобруйске Галину Смирнову. Смирнова - член профсоюза РЭП с конца 2011 года. [...]

Говорит о главе профсоюза: "Федынич - профсоюзный бог! Хочу воспользоваться возможностью, что имею микрофон, хочу поздравить его! (Зал аплодирует). Человек слова, просто на своём месте".

Смирнова рассказывает о важной социальной роли профсоюза. Отмечает, что конфликтов с руководителями не было никогда.

Свидетель обращается к судье: "Высокий суд! Хочу зачитать. Когда следователь допрашивал меня, сложилось впечатление, что допрашивают не члена профсоюза, а члена преступной группировки. Для следователей РЭП -то же самое, что ОПГ. Сложилось впечатление, что нас обвиняют в самом членстве с РЭП", - заявила Галина Смирнова.