Фотофакт: Польша отметила годовщину Варшавского восстания 1.08.2018, 21:57

Марш Варшавского восстания

Фото: PAP/Radek Pietruszka

В Варшаве вспоминали героев августовского Восстания 1944 года.

По традиции в 17:00 в Варшаве раздался звук сирен, который символизирует начало минуты молчания в память о погибших во время Варшавского восстания. Оно является самой крупной акцией подполья в оккупированной немцами Европе, пишет «Польское радио».

Марш Варшавского восстания

Фото: PAP/Radek Pietruszka

Традиционно праздник был организован перед памятником Глория Виктис Мемориал на варшавском Повонзковском кладбище, куда прибыли президент Польши Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий. Память погибших повстанцев почтили также ветераны Восстания и варшавяне.

Польский президент возложил бело-красный венок на могилу генерала Антония Хрусьцеля «Монтера», командира Варшавского восстания. Анджей Дуда пообщался с Ядвигой Хрусьцель, дочерью генерала.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий (по центру) и вице-премьер, министр культуры Петр Глинский (слева) на торжественном мероприятии, посвященному 74-й годовщине начала Варшавского восстания

Фото: PAP/Rafał Guz

Участники рейса по реке Висла на бульваре Вислинской флотилии отдали честь защитникам Варшавы. В рейсе, приуроченному к 74-й годовщине начала Варшавского восстания, приняли участие несколько десятков суден.

В 17:00 судна встали в русле, бросили в реку венок и минутой молчания почтили повстанцев.

Когда судна пристанут в Черняковский порт в парусном клубе «Рейсы» будет открыта мемориальная доска в память о защитниках столицы.