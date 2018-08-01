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Издание Mills & Boon назвало самые романтичные места мира

  • 1.08.2018, 21:59

На первом месте оказался Париж.

Британское издательство Mills & Boon опросило ведущих экспертов по путешествиям, а также две тысячи туристов и назвало самые романтичные места мира, пишет РИА «Новости».

На первом месте оказался Париж, на втором — греческий остров Санторини, на третьем — Венеция.

В первую десятку вошли также города Амальфи (Италия) и Брюгге (Бельгия), острова Мауи, Бора-Бора, Гили и Серф, а также гора Киркьюфетль (Исландия).


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