Журналист подловил следователя СК на бездумном копировании постановлений 1.08.2018, 22:09

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Cледователь даже не удосужился изменить даты.

Владимир Лапцевич уже больше года пытается добиться привлечения чиновника и милиционера к ответственности за воспрепятствование журналистской деятельности, пишет «Могилевская весна».

В апреле прошлого года его не пустили в зал заседаний администрации Ленинского района Могилева, где состоялось собрание членов гаражного кооператива «Спутник-2008».

Члены кооператива пригласили Владимира Лапцевича как журналиста БелаПАН для освещения мероприятия, однако представитель администрации Константин Кистенев отказался пустить корреспондента в зал и натравил на него милицию.

Журналист начал писать жалобы, в том числе в Следственный комитет. Несколько раз ему отказывали, но каждый раз прокуратура становилась на сторону журналиста, требуя расследовать инцидент.

В июле этого года следователь Лесковец в очередной раз отказал Владимиру Лапцевичу в возбуждении уголовного дела в отношении чиновника Кистенёва и сотрудника Ленинского РОВД Колесникова.

Следователь сослался на то, что собрание устраивалось на территории администрации, следовательно Кистенёв нес ответственность за тех, кто там находился. Кроме того, Лесковец сообщил Лапцевичу, что тот не показал удостоверение журналиста.

Владимир называет это ложью:

— Если бы следователь всесторонне исследовал обстоятельства инцидента, то он мог бы увидеть в материалах дела, что сам Кистёнев во время опроса называл меня «представителем независимого СМИ БелаПАН». Поскольку ранее с Кистенёвым мы не были знакомы и не встречались, то вывод о том, что я действительно корреспондент БелаПАН он мог сделать только основываясь на служебном удостоверении, которое я предъявил, — заявил журналист.

Кроме этого, он напомнил о ст. 34 Закона «О СМИ», где гарантируется право журналиста получать информацию из государственных органов, политических партий и общественных объединений. Мысль о том, что Кистенёв якобы нес ответственность за присутствовавших на собрании, Лапцевич отвергает:

— Все пришедшие на собрание люди были совершеннолетними и несли ответственность за свои действия самостоятельно, никто из них не делегировал ответственность Кистенёву, — считает журналист.

Лапцевич фактически констатирует, что следователь не проводил никакой повторной проверки по его делу:

— Текст постановления Лесковца от 9 июля полностью слово в слово повторяет текст постановления от 5 апреля. Причем следователь даже не удосужился изменить даты. Он занимается лишь бездумным копированием предыдущих постановлений, которые впоследствии отменяются либо судом, либо прокуратурой, либо руководством Могилевского межрайонного отдела СК.

Лапцевич обратился в суд, чтобы тот отменил последнее постановление следователя Лесковца и направил материалы на новую проверку.