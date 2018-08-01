Ребус для белорусских властей 1.08.2018, 22:46

О росте зарплат на убыточных предприятиях не может идти и речи.

Повышать нельзя понизить – власти Беларуси должны наконец определить, где поставить запятую в дилемме с зарплатами. Ведь с одной стороны – обещания повысить зарплаты и пенсии, а с другой – низкий рост производительности предприятий, пишет сайт телеканала «Белсат».

С сегодняшнего дня средняя пенсия в Беларуси составит 364 рубля. По мнению экспертов, повышение напрашивалось уже давно. Однако ранее существенным препятствием был дефицит Фонда социальной защиты.

«Во-первых, дает результат повышение пенсионного возраста – меньше пенсионеров выходит на пенсию. Во-вторых, рост зарплат, пусть и частично административный, привел к тому, что повышаются взносы в ФСЗН – он получает больше средств, и можно повысить пенсии», – говорит Екатерина Борнукова, академическая директор BEROC.

Однако насколько повышение ощутимо для пенсионеров?

Жители Минска:

«Пенсионерам сейчас очень тяжело. Цены такие высокие».

«Ну, перебиваемся. Мы люди советские, привыкли скромно жить».

«Я всю жизнь работала библиотекарем. Моя пенсия – 225 рублей. И, конечно, мне очень хочется подработать еще».

«Мне бы одной всего хватало. Но у меня еще есть внук, с которым хочется погулять в парке. Потому как всегда: экономим на себе, чтобы поиграть с внучком».

«Вы же сами понимаете: что такое 300 рублей?»

Вместе с пенсиями растут и выплаты бюджетникам. Сейчас, по официальной статистике, они будут получать около 760 рублей – 80% от средней цифры по стране. В то же время председатель Совета Министров Андрей Кобяков заявил, что необходимо срочно исправить ситуацию на предприятиях с необоснованно высокими зарплатами, так как оплата труда растет быстрее, чем производственные показатели.

«Все инвестиционные проекты, за которые берется правительство, идут очень плохо. Семь деревообрабатывающих предприятий, МАЗ, «БелДжи», убыточность НПЗ при работе по мировым ценам, Светлогорский ЦКК, Добруш, Завод газетной бумаги – можно еще продолжать. Стало правилом наобещать с три короба, а потом просить о продлении срока на год, а то и на годы», – заявил Лукашенко.

Ну и как тут не вспомнить ежегодные мантры о средней зарплате пятьсот долларов! По мнению экспертов, власти могут отказаться от дальнейшего роста зарплат на убыточных предприятиях, однако на уменьшение – не пойдут, сейчас это важный политический фактор. А дальнейший необоснованный рост зарплат невозможен без негативных макроэкономических последствий. Три кризиса за последние 10 лет – хорошее тому подтверждение.

«Можно делать три разные вещи: или пытаться каким-то образом реструктуризировать в рамках государственной собственности, или пытаться приватизировать, или просто ликвидировать некоторые предприятия. К сожалению, с некоторыми так и придется делать, если другие меры не будут помогать. Ну и, естественно, ни о каком росте зарплат на таких предприятиях в рыночных условиях не могло бы идти и речи», – говорит Екатерина Борнукова, академическая директор BEROC.

Получается парадоксальная ситуация: с одной стороны, обещания выйти на среднюю зарплату тысячу рублей, с другой – требования прекратить необоснованный рост оплаты труда. Сейчас властям нужно решать этот ребус, который они сами и загадали.