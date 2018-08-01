Лидеров профсоюза РЭП поддерживают все - от либералов до коммунистов 1.08.2018, 21:45

Как проходил третий день суда по «делу профсоюзов».

«Белсат» продолжает следить за судебным процессом над лидерами независимого профсоюза РЭП Геннадием Федыничем и Игорем Комликом.

Ажиотажа меньше, чем в первый день процесса, но все еще обвиняемые – в вышиванках, а группа поддержки – от либералов до коммунистов.

Суд – на этапе прослушивания свидетелей. Но пока информация от них касается разных лет деятельности профсоюза, а не 2011-2012 годов, фигурирующих в обвинении.

Среди свидетелей – члены РЭП и представители руководящих органов других независимых профсоюзов. Работник МАЗа, Владимир, только 3 года назад присоединился к организации, но в результате должен свидетельствовать.

«Оказывал ли мне профсоюз какую-то материальную помощь, выполнял ли я какие-то поручения. Вот такие вопросы», – говорит свидетель Владимир Кондратович.

- «И много таких, как вы?».

- «Мне сам следователь сказал, что у него таких 300 человек».

Основные вопросы прокурора к свидетелям касаются работы профсоюза, склоняя суд признать, что членских взносов было недостаточно для деятельности, и РЭП пользовался с иностранной финансовой помощью. Из сотен опрошенных следователи пытались вытянуть хоть какой-то факт передачи денег.

«Так это мировая практика: есть члены, которые платят и которые не платят взносы. У нас средняя цифра такова, что она позволяет оплачивать квартиру или коммунальные платежи, может зарплату – и все», – рассказывает Олег Подолинский, свидетель (Конгресс демократических профсоюзов).

Но и факт такой помощи нужно доказать, а тем более неуплату от нее налогов. Из материалов дела следует, что следователи в прошлом году прослушивали телефоны Федынича и Комлика по крайней мере в течение 2-х месяцев. Если добавить признание в первый день процесса бывшей секретарши РЭП в сотрудничестве с КГБ, оказывается, что сразу несколько крупных правоохранительных ведомств годами искали в деятельности профсоюза нарушения.

Расследованием которых занимались десятки правоохранителей. Естественно, за наши налоги.

Пока неясно главное: откуда в обвинении профсоюзных лидеров – сумма 17 тысяч долларов? За 3 дня заседаний в суде не прозвучало ни одного факта или свидетельства о нарушениях закона 7 лет назад. А потому в ближайшее время нас ожидает изменение формулировки обвинения. Или прокурор все же подаст какой-то коронный документ.