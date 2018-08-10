Сильные наводнения накрыли юг Франции: эвакуировали людей
- 10.08.2018, 7:41
В результате наводнений пропал один мужчина, несколько человек получили травмы.
На юге Франции из-за сильных наводнений эвакуировали 1600 человек. Об этом сообщает Би-би-си.
По данным СМИ, без вести пропал 70-летний гражданин Германии, он находился с детьми в одном из летних лагерей. Несколько человек доставили в больницу с незначительными травмами. О погибших пока не сообщается.
В одном из летних лагерей в Сен-Жюльен-де-Пейрола было эвакуировано 119 детей.
Самыми подтопленными областями стали Гард, Ардеш и Дром. Задействованы более 400 спасателей и полицейских, четыре вертолета.
В Министерстве внутренних дел сообщили, что во Франции шесть департаментов были предупреждены о наводнениях.