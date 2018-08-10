Военный триумф России идет на спад 2 Павел Баев

10.08.2018, 7:51

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ПАВЕЛ БАЕВ

ФОТО: NV.UA

Август всегда приносит РФ неудачу.

В начале августа 2008 года эскалация отношений между Грузией и Россией превратилась в хаотичную битву в Цхинвали, Южная Осетия. В результате «пятидневной войны» российские танки продвинулись в пригород Тбилиси. О перемирии договорился тогдашний президент Франции Николя Саркози, который действовал от имени ЕС. И эхо этой войны оказалось тяжелым и длительным.

Меньше чем через десять лет российские танки таким же образом катились по полям Донбасса на востоке Украины, а российские войска до сих пор сбрасывают бомбы на сирийские города. Многие из генералов российского Генштаба, причастных к вторжению в Грузию, сегодня работают над планами новых интервенций. В общем, Запад фактически решил толковать российско-грузинскую войну 2008 года как незначительный конфликт на хронически нестабильнойм Кавказе. Поражение в виде отказа дать адекватный ответ на нарушение Москвой международных норм вымостило путь к дальнейшим конфликтам, которые нанесли ущерб европейской безопасности, вероятно, даже непоправимый. Россия оживилась от легкой победы и опьянела от своих обновленных амбиций создать «великую державу».

Грузия пришла в себя от шока поражения и продолжила двигаться вперед – шаг за шагом – путем демократической консолидации и экономических реформ. Правительство в Тбилиси до сих пор настаивает на своем желании присоединиться к НАТО и ЕС. Часть тяжелой работы для реализации этого выбора вновь повторили на прошлой неделе, начав ежегодное мероприятие НАТО «Благородный партнер-2018», которое завершится 15 августа на грузинской земле. Более тысячи американских военных и пять танков M1A2 «Абрамс» привлечены к этому событию. Москва ответила масштабными учениями, которые протянулись к квазинезависимой де-факто оккупированной Россией Абхазии. Российская пропаганда сфокусировалась на уроках войны 2008 года, которая, как утверждается, научила «плохому» южно-кавказского соседа. В то же время СМИ пытались завуалировать неизменное движение на избавление от российского «протектората» в Абхазии и Южной Осетии. Новые угрозы наложить ограничения на импорт грузинского вина снова в силе, возможно, даже в контексте асимметричного ответа на санкции против России, наложенные Конгрессом США.

Грузия остается раздражителем для российского лидерства. И еще больший гнев сейчас сосредоточен на Армении, энергично воплощающей новые реформы после мирной Бархатной революции, которая состоялась в мае этого года.

Президент Владимир Путин позиционировал себя как чемпион в борьбе против революционного хаоса, и он воспринял события в Армении как должное, а уличные протесты – как незначительные беспорядки. Впоследствии он вынужден был сделать вид, что новые армянские лидеры в целом соответствуют российским интересам. И когда политики в Армении начали жестокую кампанию против коррупции, кульминацией которой стал арест экс-президента Роберта Кочеряна, в Москве напряглись. К примеру, Кремль выразил недовольство расследованием против Юрия Хачатурова, бывшего армянского начальника Генштаба. Сейчас он выполняет функции главного секретаря Организации Договора о коллективной безопасности – института, который отводит России роль менеджера по безопасности на постсоветском пространстве. Кажется, что твердое доминирование Москвы, установлено путем наказывания Грузии десять лет назад, начинает выглядеть неэффективным в ходе демократизации Армении.

Август 2008 убедил Путина, что военная сила будет оставаться наиболее эффективным и непосредственно готовым к применению политическим инструментом, а потому направил курс России на милитаризацию и перевооружение. Председательствуя в июле на военно-морском параде в Санкт-Петербурге, он проявлял явное увлечение шоу восстановленной военной мощи, даже если экономические затраты на заново утвержденную Программу государственного вооружения-2027 становятся все более недосягаемыми. «Чудо-ракеты» имеют свою цену, а российская экономика скользит на грани от стагнации и внезапного кризиса, как это уже однажды произошло вскоре после войны с Грузией.

Немало миллиардеров из окружения Путина не радуются перераспределению ресурсов в пользу оборонно-промышленного комплекса, не приносит дохода и производит вооруженные установки типа главного боевого танка «Армат» по такой цене, что военное командование вынуждено постоянно отменять заказ. Некоторые олигархи Путина владеют яхтами, значительно превышающими стоимость новых сторожевых кораблей «Адмирал Макаров», которые были изюминкой морского парада в Санкт-Петербурге, – хотя и не могут приплыть к причалам Ниццы или Валлетты из-за санкций.

Милитаризм не отвечает интересам и стилю жизни большинства российской элиты. И общая аудитория, травмирована падением доходов, все больше устает и от этого. Последние социологические опросы показали, что 68% населения поддерживают расширение связей с Западом, а 42% респондентов выражают положительное отношение к США. Это может быть кратковременное колебание, вызванное позитивом от встречи Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. И аналогичное позитивное отношение россиян к Грузии уже давно стало трендом. Триумф от победы 2008 года значительно степени испарился. И даже радость от самого знаменитого достижения с аннексией Крыма постоянно идет на спад, поскольку внимание аудитории полностью захватили земные дела вроде повышения пенсионного возраста. Кремлю нужно найти способ противостоять все более распространенным убеждением о том, что страна сломя голову направляется в неправильном направлении. Недовольные олигархи мало что могут предложить, и высшее руководство наготове применять новые идеи применения силы и «патриотической мобилизации».

Несмотря на победную риторику российских медиа на события августа 2008 года, легкие победы, как правило, дорогого стоят и могут завершиться затяжным взаимодействием на местах малого материального значения. В конце концов, рациональный выбор является большой редкостью в российской системе принятия решений, которые тесно переплетаются с капризами босса Кремля. Путин едва может наслаждаться прекрасным летним перерывом: его курс на развитие диалога с Трампом ушел в никуда после встречи в Хельсинки, в то время как Сирия генерирует все больше рисков, а Кавказ производит бесконечные раздражители. Правительственные технократы со своими грустными предсказаниями и скучными данным в ближайшие недели вряд ли могут рассчитывать на внимание Путина – а вот генералы могут воспользоваться прекрасной возможностью протолкнуть свои проактивные предложения. Август всегда приносит России неудачу. Но десять лет назад Москва сделала себе несчастье, от которого до сих пор не может убежать.

Павел Баев, «Новое время»