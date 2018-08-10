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В Израиле нашли золотую серьгу возрастом более двух тысяч лет

  • 10.08.2018, 7:55
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Серьга принадлежала представителю самого богатого слоя населения Иерусалима.

У древнего храма в Иерусалиме археологи обнаружили эллинистическую золотую серьгу, возраст которой – около 2,2 тысяч лет. Об этом сообщает израильское Управление по вопросам старины.

Украшение нашли во время раскопок на стоянке Гивати в городе Давида - национальном парке, расположенном в древнем районе Иерусалима.

В университете Тель-Авива считают, что золотая серьга в виде головы антилопы или оленя принадлежала представителю самого богатого слоя населения тогдашнего Иерусалима.

Рядом с серьгой археологи нашли золотую бусину с орнаментом, датированную примерно тем же периодом.

Найденные серьгу и бусину представят на ежегодной археологической конференции города Давида, которая пройдет в начале сентября.


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