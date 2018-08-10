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Брестское «Динамо» без Милевского разгромно уступило кипрскому «Аполлону»

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  • 10.08.2018, 8:14
Фото с сайта vseprosport.ru

Счет 0:4.

Брестское "Динамо" разгромно проиграло кипрскому "Аполлону" в выездном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы — 0:4.

Рулевой брестчан Алексей Шпилевский, отбывавший дисквалификацию УЕФА и наблюдавший за событиями с трибун стадиона "Панкиприя" в Никосии, оставил в запасе нападающего Павла Савицкого, а также включил в число резервистов пару голкиперов, пишет pressball.by.

АПОЛЛОН — ДИНАМО Бр — 4:0 

НИКОСИЯ. ГСП. Начало — в 20.00. 

Судья — К.Шистра (Португалия). 

АПОЛЛОН: Вале — Жуан Педру, Юсте, Роберж, Василиу (к), Кириаку, Сакетти (Бру, 77), Папулис, Сардинеро (Маркович, 83), Селая (Маглица, 73), Перейра. 

Запасные: Киссас, Стилиану, Скембри, Питтас. 

ДИНАМО Бр: Гутор — Кики, Нойок, Фамейе (Кривец, 83), Веретило, Залеский, Нехайчик (к), Филипович (Савицкий, 59), Юзепчук, Нивалдо, Осучукву (Хобленко, 46). 

Запасные: Денисенко, Павлюченко, Бабаво, Медвед. 

ГОЛЫ: 1:0 — Селая (46). 2:0 — Селая (58). 3:0 — Маркович (87). 4:0 — Веретило (92+, автогол). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Филипович (3), Веретило (4), Фамейе (37), Жуан Педру (46+), Залеский (54), Кики (87). 

УДАЛЕНИЕ: Залеский (66, за вторую желтую карточку).


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