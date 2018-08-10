закрыть
10 августа 2018, пятница, 9:19
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

США объяснили цель введения новых санкций в отношении России

2
  • 10.08.2018, 8:16
  • 1,350
Хизер Нойерт
Фото: Y. Ozturk

Представитель Госдепа Хизер Нойерт прокомментировала ситуацию со штрафными мерами Вашингтона.

Соединенные Штаты пытаются с помощью санкций добиться от российского правительства более конструктивного поведения при выстраивании отношений с Вашингтоном. Об этом официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт заявила в четверг, 9 августа, отвечая на вопросы журналистов в ходе регулярного брифинга в американском внешнеполитическом ведомстве, пишет dw.com.

Нойерт прокомментировала аннонсированные 8 августа  ограничительные меры в отношении Москвы из-за применения химического оружия, с помощью которого отравили бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

"Мы хотели бы более тесных отношений с правительством РФ, учитывая тот факт, что у нас много областей, вызывающих взаимную обеспокоенность. Санкции - это тот путь, с помощью которого мы можем попытаться побудить правительство улучшить свое поведение", - подчеркнула она.

Журналисты напомнили Нойерт о существующих санкционных механизмах Вашингтона в отношении Северной Кореи и Венесуэлы. В ответ на это представитель американского внешнеполитического ведомства отметила, что Соединенные Штаты "к каждой из стран подходят по-разному", рассматривая их "через призму" конкретных обстоятельств.

"Правительство США определило, что санкции могут быть очень эффективным инструментом в попытке привлечь различные правительства за стол переговоров или побудить государства пойти на уступки", - подчеркнула Хизер Нойерт, добавив, что это "лишь один инструмент из очень большого арсенала средств".

Пространство для диалога 

Говоря о том, как введение санкций согласуется с заявлениями, сделанными президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в ходе саммита в Хельсинки 16 июля, представитель Госдепартамента отметила, что Вашингтон не закрывает дверь для диалога. "Мы склонны верить, что диалог всегда остается важным" механизмом, подчеркнула она, напомнив, что Трамп и госсекретарь США Майкл Помпео выступали за улучшение отношений с российскими властями.

При этом Хизер Нойерт призвала журналистов не предвосхищать события и заранее не прогнозировать второй раунд санкций в отношении Москвы. По данным телеканала NBC, он возможен, если Россия в течение трех месяцев не предоставит "надежных гарантий" того, что не будет впредь использовать химическое оружие и не согласится на допуск инспекторов ООН.

"О введении санкций объявили только вчера, и мы будем безусловно выполнять закон", - подчеркнула Нойерт.

Суть ограничений

Ожидается, что санкции вступят в силу 22 августа. Какие именно меры будут применены, в Госдепе не уточняют. По данным телеканала NBC , ограничения могут затронуть экспорт в Россию товаров, связанных с национальной безопасностью. В частности, речь идет о запрете экспорта в РФ электронных устройств двойного назначения и их компонентов, включая те, что используются в авиационной отрасли. Сейчас вопрос о поставках таких приборов решается в каждом отдельном случае. Новые штрафные меры могут предотвратить в будущем экспорт в Россию американских товаров на сотни миллионов долларов, передает телеканал со ссылкой на высокопоставленного чиновника Госдепартамента США.


популярное за неделю

Мнение

Время необратимо
Время необратимо Марина Адамович
Генеральная репетиция последнего парада
Генеральная репетиция последнего парада Владимир Халип
Власти ищут утечки
Власти ищут утечки Евгений Липкович
А ведь умные люди предупреждали
А ведь умные люди предупреждали Телеграм-канал «Баста»