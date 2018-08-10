«Почему такие высокие цены, а кофе невкусный?» 8 10.08.2018, 8:25

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Цены на кофе в Минске сильно отличаются.

Начинаются от 1,5 рубля и заканчиваются 6−7 рублями, а в некоторых заведениях и того дороже. Причем последних больше, чем тех, кто продает по низкой цене. Почему такая разница? Одни продавцы говорят, что у них и на дорогой кофе спрос есть. Другие — что дешевле продавать невыгодно. Третьи предпочитают продавать по низким ценам и выигрывать за счет оборота, пишет tut.by.

«Людей меньше не стало, хотя у соседей кофе в 2 раза дешевле»

Мы отправились в торговый центр, в котором работают сразу 4 точки, где продают кофе. Одна из них открылась совсем недавно и, что примечательно, продает кофе и десерты всего по 1,5 рубля. Несмотря на то что торговый центр еще только открылся, в Cofix — так называется кофейня — уже выстроилась небольшая очередь.

— Мы часто сюда заходим, потому что живем рядом, — рассказывает молодая семейная пара. — Цены приятные, всего 1,5 рубля.

— А качество вас устраивает? — интересуюсь.

— Вполне. А чем здесь качество отличается от того, что продается в других кофейнях? Если вы про десерты, то та же химия. Более или менее натуральные десерты только в пекарнях можно найти, но там и цены соответствующие. А в маленькие кофейни в основном заморозку привозят. Кофе здесь далеко не самый плохой из того, что продают в Минске. Если бы было плохо, люди в очереди бы не стояли, даже за 1,5 рубля. А здесь сами видите.

Очередь действительно есть, несмотря на то что это утро рабочего дня. Люди берут и кофе, и десерты. Ассортимент, к слову, немаленький: грилата с яблоками, шоколадное парфе, пирожные «Медуница», «Красный бархат», эклеры, макароны и много чего еще. Все по 1,5 рубля.

— А вам здесь кофе нравится? — интересуюсь у молодого человека, сидящего за столиком.

— Честно сказать, пил и гораздо лучше, — ответил парень. — Но во многих других местах кофе не лучше, а то и хуже, а цена в 2−3 раза выше. Здесь цена и качество вполне соотносимы. Кстати, недавно был во Львове, там большой латте или двойной капучино, то есть 300−400 миллилитров, стоит не больше 30−35 гривен — это на наши 2,2−2,6 рубля. И не было ни одной кофейни, где бы кофе был невкусный. Почему же у нас такие цены, а вкус нередко оставляет желать лучшего?

Интересно, как живется другим кофейням в этом торговом центре с появлением такого конкурента?

— Клиентов меньше не стало, несмотря на то что в новой кофейне кофе стоит в два раза дешевле, чем у нас, — уверенно сказала продавец кофе-поинта «Кофе Саунд», расположенного на втором этаже торгового центра, прямо над кофейней с дешевым кофе. — Сразу мы испугались, когда узнали, что в «Момо» откроется Cofix. В первые дни там был ажиотаж. Но теперь там нет таких толп, все как и в других кофейнях.

Продавец кофе сказала, что «проходимость в торговом центре очень хорошая, в выходной день людей больше, чем обычно».

— Люди идут к нам. Просто качество кофе у нас лучше. Цена волнует человека, когда качество безразлично, — говорит девушка. — Я привыкла пить хороший кофе, к варке которого относятся с душой. Мне будет не важно, сколько он стоит. Лучше я отдам 5 рублей за маленький, но хороший капучино. Почему бы и нет. А если я получу невкусный кофе, пусть и за меньшую стоимость, расстроюсь. Люди, которые приходят к нам, приходят за вкусным кофе, а не за ценой. Cofix — это израильская сеть кофеен. И я была в этих кофейнях в Израиле, там лучше, чем в тех, что у нас.

В кондитерской «Тьерри» на первом этаже торгового центра тоже сказали, что новая кофейня им не конкурент, мол, качество кофе там не очень.

— На поток гостей у нас она никак не повлияла, — говорит работница кофейни. — У нас достаточно гостей, особенно в послеобеденное время. Все дело в разнице в качестве кофе. Люди к нам приходят, им нравится наш кофе.

Цены в «Тьерри» тоже не самые высокие. Эспрессо 60 миллилитров стоит 2,9 рубля, американо 220 мл — столько же. Капучино и латте по 300 миллилитров продают по 3,4 рубля.

«У нас не низкие цены, а справедливые»

Вероятно, в какое-то другое время и в «Тьерри», и в «Кофе Саунд» приходят люди, но пока мы были в торговом центре — примерно 1,5 часа, посетители были только в Cofix. В остальных, включая пекарню Cinnabon, замечено было только пару человек.

Выходит, что и по 1,5 рубля продавать кофе выгодно. Мы спросили у руководства сети кофеен Cofix, почему у них такие низкие цены.

— Я бы сказал, что у нас не низкие цены, а справедливые, — сказал нам представитель сети кофеен. — В Беларуси, особенно в Минске, принято делать слишком большие наценки на кофе. А мы хотим продавать качественный товар по справедливой цене. Мы ищем поставщиков, которые нам продают хороший товар по приемлемой стоимости. И делаем небольшую наценку. Зарабатываем за счет оборота. Люди видят, что у нас качественный и недорогой продукт, и идут к нам.

— Но как раз по поводу качества кофе у некоторых и возникают вопросы, — подчеркиваю.

— Это немножко субъективное мнение. Я давно занимаюсь кофе, хорошо знаю этот рынок. У нас кофе итальянский — 70% арабика и 30% робуста. Это качественный кофе, который купажируется и делается в Италии, — пояснил собеседник.

Кстати, пару недель назад мы заходили в торговый центр «Раковский Кирмаш», где работает вторая кофейня с дешевым кофе. Та же картина, что и в «Момо», — очередь за кофе за 1,5 рубля, и никого у кофе-поинта по соседству, где самый дешевый кофе стоит 2,5 рубля, а самый дорогой — 4.

А что с ценами на кофе в кофейнях в центре города? Заходим в одну недалеко от железнодорожного вокзала. Цены здесь тоже начинаются от 2,5 рубля за эспрессо и заканчиваются 4 рублями за латте. Отдельное меню на летние напитки. Скажем айс-кофе стоит 4,5 рубля, а кофейный коктейль — 5 рублей. Людей в полдень в кофейне нет.

— Много у вас посетителей? — спрашиваю у персонала.

— Не очень. После обеда начинают заходить, — ответили работницы кофейни. — Здесь вообще людей немного.

— Я до этого работала в другой кофейне, недалеко от метро «Академия наук», — рассказывает одна из девушек. — Вот там гостей было много. А здесь…

— Может, цены слишком высокие? — предполагаю.

— Дело не в ценах. В других местах и по таким хорошо берут. Просто кофеен в Минске уже слишком много. В те, которые возле офисов, университетов, каких-то других людных мест, еще ходят. Мы чуть в стороне, до нас не добираются. А многие и не знают, что здесь кофейня. Если вы заметили, то многие кофейни сейчас открываются и закрываются через полгода, просто потому, что уже много их, столько не нужно. Если мы еще и цены спустим, вообще останемся в минусе.

«Если бы не покупали по таким, вероятно, цены бы спустили»

Во многих бизнес-центрах тоже есть свои кофейни. Какие же цены там? Заезжаем в один из таких. На третьем этаже находим кофе-поинт. Цены на кофе начинаются от 2,2 рубля и заканчиваются 5 рублями. Даже относительно средних по Минску дороговато.

— Мы в офисном здании находимся, и мы здесь одни. За кофе приходят к нам только работники этого здания — клиентура ограниченная. Это минус для нас. Но есть и плюс — поблизости кофеен нет, за два квартала за кофе никто не побежит. Поэтому мы можем немножко поднять цену, — поясняет продавец кофе-поинта. — Если посмотреть, то у нас средняя цена по Минску. Эспрессо — 2,2 рубля, американо — 2,5, латте большой — 3,5, капучино — 3, раф — 4,5 рубля. Ну и если бы не покупали по таким, вероятно, цены бы спустили. Или вообще не открывались.

На прилавке также стоит меню с пирожными, шоколадными батончиками и сандвичами. Цены заметно отличаются от магазинных в большую сторону. К примеру, за корзиночку с фруктами хотят аж 4 рубля.

— Здесь такой же принцип, как и с кофе. В офисах работает в основном молодежь. Далеко не все берут с собой что-то на перекус. Идти куда-то далеко за едой… На это нужно много времени. А здесь вышел, купил кофе, батончик и перекусил, — говорит продавец. — За день приходит человек 50, а то и больше. Перекус покупает третья часть точно. Вот и считайте, выгодно нам или нет.

Если взять за среднюю цену кофе 3 рубля, а за среднюю цену перекуса 2 рубля, то выходят следующие суммы. 50 человек умножаем на 3 рубля плюс 16 человек — это та треть, которая покупает пирожные-батончики, на 2 рубля, выходит в среднем 182 рубля в день. За 22 рабочих дня — это 4000 рублей. Естественно, отсюда нужно вычесть аренду, себестоимость, зарплату бариста. Но, думаю, все равно владельцы в плюсе.