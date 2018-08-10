Новый рекорд: беспилотник от Airbus провел в воздухе почти 26 дней 10.08.2018, 8:41

Нынешняя версия беспилотника весит всего 75 кг.

Беспилотный аппарат Zephyr S успешно приземлился после того, как провел в небе 25 дней, 23 часа и 57 минут.

Это рекордный результат для подобных летательных аппаратов, пишет Daily Mail.

"Zephyr S, Airbus High-Altitude-Pseudo-Satellite превзошел текущую летную выносливость самолета без заправки в 14 дней, 22 минут и 8 секунд и продолжает сохранять звание первого в стратосфере", - заявили представители Airbus.

Строго говоря, самолет Zephyr S относится к так называемым псевдоспутникам (Pseudo-Satellite). Такие беспилотные летательные аппараты занимают промежуточное положение между обычными беспилотниками и спутниками. Они способны совершать полет на высоте более 20 километров на протяжении нескольких недель или месяцев. Airbus ведет разработку псевдоспутников в рамках проекта Zephyr уже на протяжении нескольких лет.

Согласно описанию Airbus, нынешняя версия беспилотника весит всего 75 кг и изготовлена из углеродных волокон. Вся верхняя поверхность крыла и хвостового оперения покрыта солнечными панелями. Они используются для питания двух электромоторов. Размах крыльев Zephyr S достигает 25 метров.

В середине июля Zephyr S поступил в серийное производство. Первые три серийных аппарата получит министерство обороны Великобритании. Самолет можно использовать для миссий по пограничному патрулированию, связи или навигации.

Предыдущий рекорд длительности полета без дозаправки среди беспилотников был установлен экспериментальным аппаратом Zephyr того же концерна Airbus. Тогда беспилотник, оснащенный двумя электромоторами, которые питаются от солнечных батарей, провел в воздухе 14 суток.

Беспилотный аппарат Zephyr S побил этот рекорд еще 25 июля, но Airbus пришлось ждать успешной посадки аппарата, чтобы официально объявить о новом достижении.