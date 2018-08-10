Николай Статкевич: Лукашенко, мы придем за тобой
- 10.08.2018, 9:03
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БНК требует прекращения преследования независимой прессы.
Об этом лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич написал на своей странице в Фейсбуке.
- «Прецедент» любит проводить репрессии в августе. Белорусы разъезжаются по деревням, дачам, морским побережьям или сезонным заработкам. Западные политики отдыхают на каникулах. Можно быстренько засудить-посадить. А потом, осенью, общество и «полезные идиоты» на Западе окажутся перед состоявшимся фактом.
Вот и сейчас - судят профсоюз РЭП. Арестовывают защитников Куропат. Похватали журналисток уже самых умеренных изданий - хотят принудить их к правильному, с точки зрения «прецедента», освещению событий. И к «сотрудничеству», безусловно.
Белорусский Национальный Конгресс не собирается молча наблюдать за этой «сезонной» расправой над гражданским обществом, над журналистами, над «Хартией-97» и «Белсатом». Мы требуем от властей немедленного освобождения всех арестованных и прекращения преследования независимой прессы.
Если наше требование не будет выполнено, то на следующей неделе мы придем с ним к тому, по чьему приказу происходят преследования невиновных.