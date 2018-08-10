Уткин о победе белорусских футболистов: «Боже мой…» 10.08.2018, 9:07

Василий Уткин

Фото: afisha.ru

Скандальный российский футбольный комментатор Василий Уткин отреагировал на матч между минским «Динамо» и питерским «Зенитом».

«Боже мой, кажется, я пропускаю что-то важное. Как Ладыгин», — написал комментатор в своем Твиттере, когда счет матча был 4:0 в пользу белорусов.

9 августа футболисты минского «Динамо» сенсационно выиграли у питерского «Зенита» со счетом 4:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.