Уткин о победе белорусских футболистов: «Боже мой…»
- 10.08.2018, 9:07
Скандальный российский футбольный комментатор Василий Уткин отреагировал на матч между минским «Динамо» и питерским «Зенитом».
«Боже мой, кажется, я пропускаю что-то важное. Как Ладыгин», — написал комментатор в своем Твиттере, когда счет матча был 4:0 в пользу белорусов.
9 августа футболисты минского «Динамо» сенсационно выиграли у питерского «Зенита» со счетом 4:0 в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Боже мой, кажется, я пропускаю что-то важное. Как Лодыгин.— Василий Уткин (@radioutkin) 9 августа 2018 г.