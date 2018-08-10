Летающий робот-пастух будет хитростью отгонять птиц от самолётов в небе 1 10.08.2018, 9:16

Фото: GETTY IMAGES

Новая разработка британских и корейских учёных.

Полностью автономный летающий "робот-пастух" позволяет управлять полетом птиц, защищая их от столкновения с самолётами. И самолеты - от птиц, сообщает BBC.

Дрон может отогнать целую стаю от аэропорта или воздушного коридора, не травмируя птиц и даже не нарушая стройность клина.

"Воздушный пастух" летает по траектории, рассчитанной с помощью математических моделей ученых лондонского Имперского колледжа.

"Воздушный пастух" успешно прошёл испытания в южнокорейском Тэджоне - пятом по величине городе страны, где расположен Корейский институт передовых технологий (KAIST). Именно его специалисты сконструировали дрон в сотрудничестве с Имперским колледжем Лондона.

Только в Британии ежегодно происходит более 1500 тысяч столкновений самолётов с птицами - те попадают в двигатель или разбиваются о стекло кабины пилотов.

После каждого такого случая пилот обязан посадить машину в ближайшем аэропорту, чтобы оценить причинённый ущерб. Пассажиров, соответственно, приходится пересаживать на альтернативные рейсы - за счёт чего авиакомпании по всему миру каждый год теряют сотни миллионов долларов.

Железные соколы и поющие дроны

Чтобы свести риск столкновения к минимуму, аэропорты используют пиротехнику, воздушные пушки, лазеры и другие приспособления, которые могут травмировать птиц или даже привести к их гибели.

Кроме того, воздушные коридоры постоянно патрулируют приручённые хищные птицы или - в последние несколько лет - управляемые диспетчерами дроны, которые непрерывно проигрывают распугивающие птиц аудиозаписи.

Например, в мае прошлого года в нескольких аэропортах Канады для этих целей начали использовать "робоптиц" (оригинальное название аппарата - Robird), выполненных в форме сокола.

Фото: GETTY IMAGES

Однако подобные проекты, требующие участия людей, довольно дороги, а главное - недостаточно эффективны.

Теперь же учёным удалось оснастить беспилотники автономным "пастушьим" алгоритмом, не требующим участия человека.

Для начала учёные кафедры аэронавтики Имперского колледжа Лондона создали математическую модель птичьей стаи, чтобы понять, как птицы группируются и как поддерживают строй, как реагируют на обнаруженную угрозу и как сообщают о ней другим членам группы.

На основе этой модели был разработан алгоритм, который рассчитывает идеальную траекторию, по которой беспилотник может отогнать птиц от охраняемого воздушного коридора, не нарушая их построения.

Фото: IMPERIAL COLLEGE LONDON

"Летающий пастух" был опробован на нескольких стаях гагар и белых цапель - при их приближении робот совершал возле птиц серию манёвров, как обычно направляет овечье стадо пастушья собака. Их эффективность отслеживали другие дроны при помощи видеокамер.

Эксперимент показал превосходные результаты. Как и ожидали учёные, управлять большими стаями оказалось труднее, но для этих целей можно использовать несколько "пастухов".