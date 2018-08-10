«Это очень срочно»: в ОБСЕ призвали Россию освободить Олега Сенцова 1 10.08.2018, 9:19

1,242

Олег Сенцов

Фото: Коммерсант

Политзаключенный голодает с 14 мая.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир вновь обратился к властям Российской Федерации с призывом освободить незаконно осужденного украинского заложника Олега Сенцова.

Об этом представитель ОБСЕ сообщил в Twitter.

"Очень встревожен ухудшением состояния здоровья крымского писателя и кинорежиссера Олега Сенцова, который голодает с протестом в российской тюрьме. Я повторяю мой призыв освободить его. Это очень срочно", - написал Дезир.

Напомним, Олега Сенцова задержали в оккупированном Крыму 10 мая 2014 года. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в якобы создании на территории полуострова террористического сообщества.

16 мая 2018 года адвокат Олега Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.